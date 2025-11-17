Una bombacha voladora terminó en accidente y un motociclista casi paga los platos rotos

La escena parece sacada de una comedia, pero ocurrió en plena ruta en San Pedro de Jujuy, donde los fuertes vientos de la tarde provocaron un accidente tan insólito como peligroso. Una bombacha violeta, tipo tanga, salió disparada desde un tendedero y fue a parar directamente en la cara de un motociclista que pasaba por el lugar.

El hombre, que circulaba sin casco, apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando la prenda se le estampó en el rostro como un proyectil textil. La sorpresa fue tal que perdió el control del rodado y terminó cayendo varios metros sobre el asfalto, arrastrándose hasta quedar a un costado de la ruta.

A pesar de la violencia del golpe y del deslizamiento, el motociclista solo sufrió raspones, algunos moretones y una historia que probablemente no olvide jamás. Según testigos, el hombre quedó unos segundos en silencio, todavía con la bombacha adherida al rostro que debió sacarla con las manos después del impacto, como un involuntario souvenir.

Personal policial y de emergencias arribó rápidamente al lugar y confirmó que se encuentra fuera de peligro. Fue atendido por precaución y trasladado a un centro de salud cercano, donde corroboraron que no tenía lesiones graves.

La otra protagonista de este capítulo inesperado, la dueña de la famosa bombacha voladora, no fue ubicada. Algunos vecinos creen saber de qué tendedero salió, otros prefieren no opinar, y todos coinciden en una cosa: nunca imaginaron que una simple prenda íntima podía terminar causando un accidente vial.

Lo cierto es que, entre el viento, la mala suerte y la falta de casco, la tarde terminó con un motociclista magullado y una historia difícil de explicar… aunque imposible de olvidar.

