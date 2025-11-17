PUBLICIDAD

24°
17 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Central Norte
CASO BAEZ SOSA
Educación
Obra social IPS
siniestro vial en jujuy
Inseguridad en Salta
Gastroenteritis
Hospital Nicolas Lozano
moria casán y la china suárez
doble crimen en coronel moldes
Inseguridad en Salta

Caen dos sospechosos tras forzar una verdulería y huir con mercadería en Villa El Sol

Dos hombres en situación de calle fueron demorados esta madrugada luego de ser sorprendidos con elementos robados de una verdulería en Villa El Sol. El hecho fue detectado gracias a una alerta ciudadana derivada al Sistema de Emergencias 911, lo que permitió una rápida intervención policial. La Fiscalía Penal 4 quedó a cargo de la causa.
Lunes, 17 de noviembre de 2025 11:14
La madrugada de este lunes terminó con dos personas demoradas luego de un robo registrado en una verdulería ubicada en Villa El Sol, al sur de la capital salteña. El hecho quedó expuesto gracias a una alerta ciudadana que ingresó al Sistema de Emergencias 911, lo que activó un operativo inmediato por parte del Departamento Seguridad Urbana.

Según informaron fuentes policiales, la dueña del comercio denunció la sustracción de distintos elementos y daños visibles en la estructura metálica del local, forzada para ingresar durante la noche. A partir de la información aportada por el Centro de Coordinación Operativa, los efectivos patrullaron la zona y lograron ubicar a dos sospechosos que coincidían con las características aportadas por la denuncia.

Los hombres, de 41 y 31 años, fueron identificados y demorados en cercanías del barrio. Ambos se encontraban en situación de calle al momento del procedimiento. Entre sus pertenencias se recuperaron los productos robados, que posteriormente fueron restituidos a la propietaria de la verdulería.

La Fiscalía Penal 4 tomó intervención y ordenó las actuaciones de rigor para avanzar con la investigación del hecho.

La rápida respuesta al aviso ciudadano volvió a poner en valor la importancia del 911 como herramienta de alerta temprana para hechos delictivos y emergencias en la ciudad.
 

