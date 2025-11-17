Un misionero visitó tribu de caníbales de Sentinel del Norte con regalos de Occidente y lo mataron a flechazos

Este lunes se cumplen siete años de la muerte de John Allen Chau, un misionero estadounidense de 26 años que fue asesinado a flechazos por una de las tribus más aisladas del mundo en la Isla Sentinel del Norte.

Según un informe de la periodista Cinthia Ruth, el trágico evento ocurrió el 17 de noviembre de 2018, cuando Chau violó la ley india, que prohíbe acercarse a menos de cinco kilómetros de la isla para proteger a los sentineleses, la "última tribu de la Edad de Piedra".

Chau, un explorador experimentado y miembro del grupo misionero "All Nations Family", pagó a pescadores locales para que lo llevaran ilegalmente a la isla. En su diario, recuperado por los pescadores, relató su primer intento de contacto el 15 de noviembre. Remó en kayak con regalos (peces, una pelota de fútbol) y gritó: "Mi nombre es John, te amo y Jesús te ama".

La respuesta fue inmediata: un joven de la tribu le disparó una flecha que impactó en la Biblia que Chau llevaba pegada al pecho, salvándole la vida.

"Dios, no quiero morir"

El informe detalla que cualquier persona racional hubiera huido, pero Chau "lo interpretó como un milagro que confirmaba su misión". Esa noche, sin embargo, reveló su miedo en el diario: "Espero que esta no sea una de mis últimas notas (...) Dios, no quiero morir".

El 16 de noviembre regresó a la isla solo. A la mañana siguiente, el sábado 17, los pescadores "observaron a los nativos arrastrar el cuerpo de Chau por la arena blanca y luego enterrarlo". El gobierno de la India intentó recuperar el cuerpo, pero desistió tras ser recibido con hostilidad.

La teoría del Apocalipsis

Más allá de la "aventura tonta" o el "colonialismo religioso", el informe de Ruth explora una teoría "mucho más inquietante": que la muerte de Chau no fue un accidente, sino "el objetivo mismo".

La hipótesis, basada en los documentos de su propia iglesia, sugiere que Chau "habría 'intentado provocar el Apocalipsis para la segunda llegada de Jesús'". La "Declaración de Fe" de "All Nations Family" detalla la creencia de predicar el evangelio "como un 'testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin'".

En la "mente obsesiva" de Chau, los sentineleses eran "la pieza final del rompecabezas cósmico". Al morir a manos de la última tribu no contactada, Chau pudo creer que estaba entregando el "testimonio final" que requería la profecía, viéndose a sí mismo como "el hombre que iniciaría el Apocalipsis".