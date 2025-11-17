Detuvieron a cuatro sospechosos por un violento asalto en Orán: dos tenían pedido de captura

Un violento asalto registrado este mediodía en el barrio 20 de Febrero de la ciudad de Orán derivó en un amplio operativo policial que terminó con cuatro personas detenidas, todas adultas y oriundas de distintas provincias. Fuentes oficiales confirmaron que dos de los sospechosos tenían pedido de captura vigente, lo que reforzó la gravedad del caso.

El hecho ocurrió cerca de las 13.15, cuando cuatro delincuentes encapuchados ingresaron armados a una vivienda ubicada en pasaje Peñaloza y Mendoza. Allí sorprendieron a un padre y a su hijo, quienes fueron reducidos, amenazados con armas cortas y maniatados con precintos, según reportó el medio local Orán al Momento.

Las víctimas relataron que los agresores actuaron con gran violencia: uno de ellos fue golpeado en el estómago mientras los ladrones exigían dinero. Tras registrar el lugar, los asaltantes escaparon con un botín estimado en $300.000, siempre según el reporte del medio oranense.

Según fuentes oficiales, el llamado de alerta al Sistema de Emergencias 911 fue recibido cerca de las 13.20, cuando un hombre alertó que habían ingresado a robar en su local comercial, aparentemente instalado dentro del mismo domicilio donde ocurrió el ataque.

A partir de esa comunicación, distintas unidades policiales activaron un operativo en la zona. La Brigada de Investigaciones de Orán, con colaboración de otras áreas operativas, inició trabajos para dar con el paraderos de los acusados.

Los cuatro detenidos y los secuestros

Tras varias horas de búsqueda, alrededor de las 16, los investigadores lograron ubicar a los sospechosos en otra vivienda de Orán, donde fueron finalmente detenidos.

Se trata de cuatro adultos originarios de Jujuy, Tucumán, Orán y Salta Capital. De acuerdo con fuentes consultadas por El Tribuno, dos de ellos tenían pedido de captura vigente, lo que sumó un agravante relevante dentro de la causa.

Durante el procedimiento policial se secuestraron armas cortas, una suma de dinero y elementos de interés probatorio, todos los cuales quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente.

La investigación sigue en curso

Los investigadores trabajan para determinar si los sospechosos actuaron solos, si contaban con apoyo logístico externo y si podrían estar vinculados a otros hechos similares ocurridos en la zona.