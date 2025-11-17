PUBLICIDAD

cine salteño
jueza Julieta Makintach
Moria Casán
Salta
Donald Trump
Cámara de diputados
CAUSA DE LOS CUADERNOS
Chayanne
Central Norte
Comercios salteños
Deportes

River con Racing y Boca con Talleres: así se jugarán los octavos de final del Torneo Clausura

La academia terminó tercero en la zona A y el millonario es el sexto de la zona B. El xeneize, en tanto, recibirá al equipo de Córdoba, y San Lorenzo se presentará en Santiago del Estero.
Lunes, 17 de noviembre de 2025 20:21
Con los resultados de este lunes se completan las llaves de los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional y, tal como se anticipaba, River finalmente enfrentará a Racing, en el cruce más saliente. Por su parte, Boca se medirá con Talleres (por ahora).

El emparejamiento entre el millonario y la academia se confirmó luego del empate entre Unión de Santa Fe y Belgrano 0 a 0, en Córdoba. Esto relegó a Racing al tercer puesto del Grupo A y lo puso de cara frente al equipo de Gallardo, que finalizó 6º en el Grupo B.

El duelo entre Racing y River se jugará en el Cilindro de Avellaneda, por ahora sin público, ya que el club de Avellaneda tiene una sanción, por parte de la Aprevide, de jugar sin público.

Boca vs. Talleres

Otro de los duelos picantes de los octavos de final será el que animarán Boca con Talleres de Córdoba. Hasta este lunes, el rival xeneize iba a ser Sarmiento de Junín, pero Gimnasia de La Plata le está ganando Platense 2 a 0 y con este resultado cambia las últimas posiciones del Grupo B: el lobo se mete en la séptima posición, Talleres pasa al octavo lugar y Sarmiento termina noveno y eliminado.

Los cruces de octavos de final son:

  • Boca vs. Talleres
  • Vélez vs. Argentinos
  • Lanús vs. Tigre
  • Racing vs. River
  • Unión vs. Talleres
  • Deportivo Riestra vs. Barracas Central
  • Central Córdoba vs. San Lorenzo
  • Rosario Central vs. Estudiantes

 

 

 

Últimas noticias

