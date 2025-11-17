“Necesito paz para mi familia ahora”, expresó Julieta Makintach a horas del veredicto

La jueza Julieta Makintach afirmó que “necesita paz para su familia” a horas del veredicto que dará a conocer el Jurado de Enjuiciamiento este martes.

La magistrada conversó con la Agencia Noticias Argentinas y no confirmó su asistencia al Anexo del Senado bonaerense: “No lo sé aún”.

La audiencia comenzará a las 10 en 7 y 49, ciudad de La Plata, donde los 12 jurados determinarán si destituyen del cargo o no a la imputada.

En este sentido, la mujer refirió que "necesito paz para mí y mi familia ahora", al tiempo que se pronunció por la denuncia por presunto testimonio agravado que presentó contra su colega Maximiliano Savarino: "Estoy esperando que me llamen a ratificar".tVi3ug

La mujer se encuentra suspendida de su cargo, fue apartada de la cátedra que brindaba en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y está imputada en una causa penal que tramita en la UFI N°1 de San Isidro.

Las imágenes y el tráiler del documental se conocieron a fines de mayo: la jueza conduce su vehículo hasta los Tribunales de la calle Ituzaingó 340, ofrece una entrevista en su despacho y es filmada en el interior de la sala donde se realizaban las audiencias.