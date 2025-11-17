PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
14°
18 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

cine salteño
jueza Julieta Makintach
Moria Casán
Salta
Donald Trump
Cámara de diputados
CAUSA DE LOS CUADERNOS
Chayanne
Central Norte
Comercios salteños
cine salteño
jueza Julieta Makintach
Moria Casán
Salta
Donald Trump
Cámara de diputados
CAUSA DE LOS CUADERNOS
Chayanne
Central Norte
Comercios salteños

DÓLAR OFICIAL

$1415.00

DÓLAR BLUE

$1435.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

“Necesito paz para mi familia ahora”, expresó Julieta Makintach a horas del veredicto

La jueza no confirmó si asistirá a la audiencia de este martes en el Anexo del Senado bonaerense.
Lunes, 17 de noviembre de 2025 20:52
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

 La jueza Julieta Makintach afirmó que “necesita paz para su familia” a horas del veredicto que dará a conocer el Jurado de Enjuiciamiento este martes.

La magistrada conversó con la Agencia Noticias Argentinas y no confirmó su asistencia al Anexo del Senado bonaerense: “No lo sé aún”.

La audiencia comenzará a las 10 en 7 y 49, ciudad de La Plata, donde los 12 jurados determinarán si destituyen del cargo o no a la imputada.

En este sentido, la mujer refirió que "necesito paz para mí y mi familia ahora", al tiempo que se pronunció por la denuncia por presunto testimonio agravado que presentó contra su colega Maximiliano Savarino: "Estoy esperando que me llamen a ratificar".tVi3ug

La mujer se encuentra suspendida de su cargo, fue apartada de la cátedra que brindaba en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y está imputada en una causa penal que tramita en la UFI N°1 de San Isidro.

Las imágenes y el tráiler del documental se conocieron a fines de mayo: la jueza conduce su vehículo hasta los Tribunales de la calle Ituzaingó 340, ofrece una entrevista en su despacho y es filmada en el interior de la sala donde se realizaban las audiencias.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD