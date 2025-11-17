PUBLICIDAD

Espectáculos

Se conocieron las primeras imágenes de Griselda Siciliani como Moria Casán

La actriz sorprendió con su parecido a la “One” del espectáculo en la biopic que relatara su vida.
Lunes, 17 de noviembre de 2025 20:56
Netflix difundió las primeras imágenes de Griselda Siciliani en la piel del ícono absoluto del espectáculo argentino, Moria Casán. La serie que relata la vida y carrera de la “One” se encuentra en etapa de grabación, con producción de About Entertainment y en colaboración con plataforma de streaming roja.

Además de Siciliani, Cecilia Roth Sofía Gala Castiglione son las otras actrices elegidas para interpretar a Moria Casán en la nueva producción de Netflix. 

La protagonista de "Envidiosa" sorprendió con su parecido a la Lengua Karateka, luciendo algunos de sus atuendos más actuales, con brillos y estampados polémicos. 

También se la vio luciendo un atuendo enterizo con estampado animal print, con su clásico look de pelo morocho con flequillo.

En otra de las imágenes, se puede apreciar una escena de la serie con Moria en el escenario del teatro de su exitosa obra “Brujas”, acompañada de un elenco de actrices que interpretan a los otros iconos de la obra:tVi3ug

Al lado de Siciliani se encuentra; Luciana Ulrich Cárpena (en el papel de Nora Cárpena), Pilar Viñes (como Graciela Dufau), Martina Perret (dando vida a Thelma Biral) y Melisa Marzioni (quien personificará a Susana Campos).

 

 

