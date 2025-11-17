Adultos 2000 abre inscripciones en Salta: quiénes pueden anotarse y qué requisitos piden

Con la intención de que más salteños puedan completar su trayectoria educativa y comenzar el 2026 con un nuevo objetivo, la Municipalidad de Salta anunció la apertura de inscripciones del programa Adultos 2000, una propuesta que permite finalizar los estudios secundarios de manera gratuita y accesible.

La convocatoria se realizará de manera presencial el lunes 17, martes 18 y miércoles 19 de noviembre, de 8 a 13, en la Escuela de Emprendedores, ubicada en Independencia 910. La inscripción está abierta para personas mayores de 18 años y no tiene límite de edad, lo que facilita la participación de quienes buscan retomar sus estudios después de años de haberlos interrumpido.

Desde la Dirección General de Adultos Mayores, su titular Cecilia Cárdenas destacó que las personas mayores de 60 años tendrán prioridad en la atención, con el objetivo de brindarles un espacio más cómodo y sin demoras a la hora de anotarse. “La idea es que puedan inscribirse con tranquilidad”, señaló.

Requisitos y documentación necesaria

El programa contempla dos situaciones según la trayectoria educativa previa de cada interesado. En todos los casos se requiere un correo electrónico activo, con espacio disponible para recibir los materiales y la confirmación de inscripción.

Para quienes completaron solo la primaria:

* Fotocopia de DNI (frente y dorso).

* Certificado de finalización de estudios primarios.

Para quienes tienen el secundario incompleto

* Fotocopia de DNI (frente y dorso).

* Certificado analítico parcial, que debe solicitarse en la última escuela donde cursaron.

La Municipalidad remarcó que el programa Adultos 2000 continúa consolidándose como una herramienta clave para ampliar oportunidades educativas en la ciudad, especialmente para quienes buscan retomar su formación escolar y acceder a nuevas posibilidades laborales y personales.