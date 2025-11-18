PUBLICIDAD

18 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Nacionales

Arrancan las indagatorias por las coimas en Andis

Fue citado Miguel Calvete, presunto nexo de la agencia con las droguerías
Martes, 18 de noviembre de 2025 01:47
Miguel Calvete está señalado por coordinar los pagos.
Las indagatorias por la presunta estructura de corrupción que habría operado durante casi dos años en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), con un perjuicio de unos $48.000 millones, comienzan hoy. El fiscal Franco Picardi citó a declarar a 15 exfuncionarios y empresarios ante el juez Sebastián Casanello. El primero en presentarse será Miguel Ángel Calvete, señalado por sus vínculos con droguerías y empresas proveedoras de insumos, y por consultar por pagos presuntamente irregulares coordinados junto a Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini.

Picardi dijo que en Andis funcionó una "organización delictiva" con direccionamiento en la compra de medicamentos de alto costo y sobreprecios, cuyo circuito derivó en el pago de sobornos. Entre los exfuncionarios, el principal apuntado es Spagnuolo, desplazado en agosto tras difundirse audios en los que describía un esquema de coimas que vinculaba a Eduardo "Lule" Menem y a Karina Milei. Según el fiscal, la maniobra perjudicó a personas con discapacidad del plan Incluir Salud. Calvete deberá explicar su presunto rol como coordinador de pagos y nexo entre Andis y el sector privado.

 

