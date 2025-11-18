Asumen el lunes los nuevos legisladores provinciales

Conforme lo establece la Constitución de la Provincia de Salta, el próximo lunes 24 de noviembre será jornada de recambio institucional en la Legislatura. Desde las 8.30, el Senado provincial realizará la Sesión de Incorporación y Preparatoria para formalizar la asunción de los legisladores proclamados tras las elecciones del 11 de mayo.

El acto será encabezado por el vicegobernador y presidente natural del Senado, Antonio Marocco, quien tomará juramento a los 12 senadores que cumplirán mandato hasta 2029. Representado a sus departamentos ellos son:

Cachi: Manrique Iván Burgos

Cafayate: Sergio Rodrigo Saldaño

Capital: Roque Ramón Cornejo Avellaneda

Chicoana: Esteban D'Andrea Cornejo

General Güemes: Enrique Antonio Cornejo Saravia

Guachipas: Diego Evaristo Cari

La Poma: Dani Raúl Nolasco

Los Andes: Carlos Nicolás Guitián

Molinos: Edgardo Gonzalo Guaymás

Rosario de Lerma: Leonor Nieves Minetti

San Carlos: José Rolando Guaimás

La Caldera: Daniel Roberto Moreno Ovalle

Durante esta sesión también se elegirán las autoridades de cámara y se definirá la integración de las comisiones permanentes, bicamerales y especiales, un paso clave para la organización del trabajo legislativo del próximo período.

Diputados: 30 bancas

A las 11.00, la Cámara de Diputados realizará su propia sesión preparatoria para la incorporación de los 30 legisladores que asumirán un mandato de cuatro años (2025–2029). Por departamento, ellos son:

Anta: Juan Cuellar, Francisco Orellana, Enzo Alabi

Cachi: Miguel Plaza

Capital: Marianela Ibarra, Frida Fonseca, Gastón Galíndez, José Cansino, María Elena Davids, Eduardo Virgili, Fernanda Domínguez, Franco Lastra, María Victoria Cayo, Guillermo Kripper

Cafayate: Patricio Peñalba

Chicoana: Emanuel Ayón

Iruya: Oscar Chosco

Metán: Sergio López, Rodrigo García, Gustavo Dantur

Orán: Marcelo Lara Gros, Alejandro Valenzuela, Alejandro Esper

Rosario de la Frontera: Gustavo Orozco, Marianela Marinaro

Rivadavia: Rogelio Segundo, Marcos Catardo

San Martín: Jorge Restom, Mónica Goicoechea, Nicolás Arce

Medidas de seguridad y accesos

Con motivo de las ceremonias, la Legislatura dispuso un esquema especial de ingreso para legisladores e invitados. Se habilitará únicamente el acceso central del estacionamiento del palacio legislativo y se limitará la capacidad de la planta alta, en particular la del recinto, para cumplir con los requerimientos de seguridad del edificio.

La jornada marcará el inicio formal de un nuevo ciclo parlamentario, con el desafío de definir las prioridades legislativas y el funcionamiento interno de ambas cámaras para los próximos cuatro años.