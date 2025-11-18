Bolivia: Paz cifra en US$15 mil millones la corrupción del MAS

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, cifró en más de 15.000 millones de dólares la corrupción durante los 20 años de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) y aseguró que su administración realiza "una autopsia" para detectar más irregularidades.

El mandatario, quien asumió el 8 de noviembre, dio una conferencia de prensa en la que afirmó que se encontró "un número de casos de corrupción extraordinarios".

"Hasta ahora la cifra del posible robo, porque hay que certificarlo y eso parte de una investigación, está por encima de los 15 mil millones de dólares. Esto no podemos dejarlo pasar, no es un tema político, nos robaron parte del futuro de la patria. Unos cuantos ladrones destrozaron al Estado", manifestó Paz.

Sostuvo que "los responsables se fueron hace siete días después de 20 años de mala gestión", refiriéndose a los expresidentes Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

Explicó que uno de los casos detectados por sus ministros es la compra de radares para el control del espacio aéreo por 417 millones de dólares, los cuales "no han funcionado" en más de 10 años.

"Hemos establecido una línea clara de que aquí no va a haber impunidad y que habrá responsables", dijo Paz.

También anunció que habrá denuncias contra los responsables de estos actos de corrupción y que teme que la cifra "suba" en los siguientes días.

Señaló además que "se ha descubierto un hilo conductor de una mafia" dentro del Ministerio de Hidrocarburos, de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), que están detrás del desabastecimiento de combustible. "Queremos decirle al pueblo boliviano que la gasolina y el diésel están garantizados, estamos con un combate de frente contra la corrupción", añadió Paz.

El mandatario boliviano dijo el jueves que junto a su gabinete encontraron "una cloaca" al recibir el Gobierno de la administración de Arce y del MAS.

"Devastada"

Por su parte, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, afirmó que el Gobierno "está recibiendo una economía devastada".

Desde principios de 2023 Bolivia afronta una persistente falta de divisas y desde el año pasado fue frecuente el desabastecimiento de combustible en todas las regiones del país.

Exlíder de la COB, preso

La Fiscalía de Bolivia ordenó ayer la detención de Juan Carlos Huarachi, exdirigente de la poderosa Central Obrera Boliviana (COB), en una investigación por presuntos delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito vinculados al "caso coimas" del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, un escándalo que ya llevó a prisión a un exministro.

Huarachi habría recibido dinero vinculado al esquema de sobornos del exministro de Medio Ambiente Juan Santos Cruz, encarcelado desde 2023.