Condenados tras el robo y venta de motos

El fiscal penal 2 de Tartagal, Rafael José Medina, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviado contra Juan José Nicolás Torres como autor de los delitos de robo calificado y hurto calificado en concurso real y contra Eliezer Barrios como autor del delito de encubrimiento.

El juez Aníbal Burgos, luego de recibir la confesión de los acusados, condenó a Torres a la pena de 3 años de prisión de ejecución efectiva y lo declaró reincidente por segunda vez. A Barrios lo condenó a la pena de 3 meses de prisión de ejecución condicional y al cumplimiento de reglas de conducta.

Torres llegó a juicio acusado de dos hechos ocurridos en octubre, cuando en primer lugar se apoderó de una motocicleta que se encontraba en marcha para luego huir, y en forma posterior, tras violentar las medidas de seguridad de otro rodado, huyó y en ambos casos, los vendió. A Barrios se le reprocha el haber recibido ambas motocicletas a cambio de dinero, conociendo su origen ilícito.