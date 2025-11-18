Escándalo en el colegio secundario por denuncias cruzadas y castigos

En Santa Victoria Oeste, el fin de año escolar en el Colegio Secundario 5.066 se presenta agitado, casi descontrolado, con denuncias que van y vienen, con incertidumbre sobre culpas e inocencias, con castigos inesperados, con miedo, con silencios que gritan y una distancia que parece infranqueable para la justicia.

Estanislada Mendoza es una profesora de Ciencias Sociales, magister en Derechos Humanos, diplomada en Derecho Indígena, en Gestión Educativa y con especialización en Educación Ambiental, que trabaja en los turnos mañana y tarde del colegio secundario 5.066 de Santa Victoria Oeste, a donde asisten más de 230 adolescentes a estudiar. Estanislada está hastiada de la injusticia, está enferma de impotencia, de denunciar hechos de abuso sexual, de acoso y persecución en ese colegio, como si le hablara a las paredes. "El colegio es tierra de nadie. La discriminación, la persecución y la violencia, el amiguismo y el encubrimiento de hechos horrendos, se tienen que acabar", dijo en una nota que le dio a este diario a principios de agosto pasado, donde relató los supuestos abusos de un profesor hacia una alumna que le habría pedido ayuda, lo que antes de la nota ella ya había denunciado en la Policía y ante el Ministerio de Educación de Salta, con la esperanza de que saliendo el tema de las sombras, pudiera hallar justicia.

Tras la denuncia de Mendoza, la supervisora del Colegio Secundario 5.066, Soledad Maciel, explicó que "inmediatamente ante una denuncia de ese tipo se activa el protocolo por resolución ministerial 546D. Se elevó el informe a la superiora, que es la directora del nivel secundario del Ministerio y se generó un expediente con este caso. A continuación se siguieron los pasos para el apartamiento del docente que fue denunciado para que pueda ser investigado".

Hasta ahí todo marchaba como debía ser. Sin embargo, la semana pasada, el profesor acusado por supuestos abusos reapareció en el colegio de Santa Victoria Oeste y el castigo de una suspensión por cinco días recayó en la profesora Estanislada Mendoza que lo había denunciado en defensa de su alumna.

La disposición ministerial de suspender a la profesora por cinco días está firmada por la directora General de Nivel Secundario de la provincia, Marta Isabel Segura. En la misma se argumenta que Mendoza tuvo una conducta inapropiada al grabar un audio de la alumna en el que le relataba lo que había padecido en manos del profesor denunciado. Sobre esto, la profesora Mendoza dijo que ella realizó una primera denuncia y le dijeron que no podía denunciar sin pruebas y es por eso que grabó el audio de la alumna.

¿Y por qué el profesor denunciado volvió campante a sus tareas? Porque la Fiscalía Penal Nº2 donde recayó la denuncia, le tomó declaración a la alumna de 18 años que es la supuesta víctima de este caso, y negó todo lo que contó en el audio presentado como prueba por la profesora Mendoza.

"No solo negó todo sino que dijo cosas muy malas sobre mi persona. Yo fui protectora con ella, me jugué todo por su padecimiento, empaticé con su dolor y su angustia. No la culpo porque seguramente tiene miedo, la instruyeron para mentir y hacerme quedar a mi como una fabuladora. Creo que tanto el Ministerio de Educación como la Justicia deberían indagar un poco más sobre la declaración de esta chica que es una víctima, porque dijo muchas mentiras, como que tiene problemas al corazón y necesita un marcapasos y esa es la razón por la que se desmayaba. En realidad estaba sufriendo ataques de pánico y hasta quería quitarse la vida por la situación", señaló Estanislada Mendoza.

Agregó: "Yo ahora voy a tener que defenderme de este escarnio, es muy injusto ser castigada por denunciar y por obtener una prueba para esa denuncia. Por lo que me castigan, es justamente lo único que me respalda ahora que quieren hacerme quedar a mí como una mentirosa y al profesor, acosador y abusador, como una víctima. Yo les advierto que hay muchos casos, y que este regreso es como poner al lobo en el corral de la ovejas".

"Fue inapropiado"

Al ser consultada, la supervisora Soledad Maciel explicó que la causa contra el profesor denunciado quedó archivada "luego de las declaraciones de la supuesta alumna involucrada, donde niega todo. Entonces, por vía jurídica, ya que la causa estuvo en la Fiscalía Penal Nº2, se desestima la causa y ese es el motivo por el que el profesor denunciado retornó a la escuela".

Ante la consulta sobre si se investigaron otras denuncias y si el Ministerio tomará algunos recaudos de ahora en más, Maciel dijo: "Habría que preguntar en la Policía la vinculación de la cuestión judicial. Yo no soy justicia, soy Ministerio de Educación. Entonces, al caerse la causa penal, ya el Ministerio de Educación no tiene otro elemento, la justicia ya se expidió".

Sobre la suspensión de la profesora Mendoza, señaló que "ella firmó una disposición el 11 de noviembre, con una suspensión de cinco días. Ya se presentó con su abogada y pidió la reconsideración de la medida. Lo que se le cuestiona a la profesora no es su denuncia, incluso está perfectamente activado el protocolo; sino que se le cuestiona la filmación de la menor, que la haya subido a su camioneta para grabarla, le hace preguntas incisivas a la alumna sobre lo que pasó con el profesor. Esa instigación es lo que motivó que se le llame la atención a la profesora. Su acción es considerada una conducta inapropiada para una docente, una violación al derecho de la menor y una revictimización".

Los antecedentes de este caso

Estanislada no dudó en decir: "Yo creo absolutamente todo lo denunciado. A mi me pasó lo mismo cuando comencé a trabajar. Este mismo profesor me acosaba, me pedía fotos desnuda por celular y quería tener relaciones sexuales aunque es un hombre casado. Yo me negué rotundamente y desde ese momento no quiso trabajar conmigo y me hizo iniquidades. Mi mayor error fue hablar con el director de entonces, David López, que lo encubrió y aunque presenté un informe ante supervisión por acoso y discriminación, entre otras irregularidades, todo quedó en la nada".