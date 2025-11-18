Güemes: El nuevo edificio de la Técnica, con retraso

Gran preocupación causó entre los integrantes de la comisión de padres de la EET Nikola Tesla, de la ciudad de Güemes, el anuncio realizado por el responsable de la empresa Romero Construcciones, a cargo de la obra del nuevo edificio destinado para dicha comunidad educativa, sobre la imposibilidad de la entrega de la obra para el inicio del ciclo lectivo 2026, tal como lo había anunciado el gobernador Gustavo Sáenz, lugar desde donde se tenía previsto realizar el lanzamiento del primer día de clases a nivel provincial.

El edificio en ejecución comenzó a construirse en agosto del 2022, con un plazo de finalización de obra de 2 años, se esperaba que la entrega tuviera lugar entre agosto y noviembre del 2024, pero por distintas razones, la fecha original sufrió varios retrasos, la última fecha fijada durante una visita el gobernador Sáenz fue a finales de Febrero del 2026, coincidiendo con el inicio de clases.

"Obviamente que nos preocupamos por esta nueva fecha que no teníamos prevista, son varios meses de una nueva espera, nuestros alumnos no pueden continuar asistiendo a un inmueble bastante antiguo, muy debilitado por el tiempo, con espacios pequeños para el desarrollo de las clases, los talleres tuvieron que ser separados por falta de espacio" manifestó Héctor Zapatiel, presidente de la comisión de padres.

En forma urgente, solicitaron una reunión con autoridades legislativas y municipales para conocer más detalles sobre este nuevo retraso, "tenemos esa reunión pendiente, pero también hicimos consultas a nivel provincial, desde allí nos dicen que son solo rumores, que todo marcha bien, que no deberíamos preocuparnos, pero la información la brindó el propio dueño de la empresa" expresó Zapatiel.

La obra nunca se detuvo, pero avanza muy lenta por la contratación de pocos trabajadores. La falta de envío de fondos sería el impedimento para la contratación de al menos 20 trabajadores más, debiendo el responsable de la obra tener que optar entre cumplir con los pagos de sueldos y la compra de materiales, o contratar una cantidad de mano de obra que le permita avanzar mucho más rápido.

El proyecto, que se encuentra en un 75% de avance, se ejecuta con fondos nacionales, una de las suspensiones sufridas estuvo relacionada con el recorte de fondos para obras en el interior anunciado por el presidente Javier Milei, tras innumerables gestiones se logró la liberación de los fondos, y la obra se pudo retomar con el respaldo del gobierno provincial.

Aires acondicionados

Durante un acto por la semana de las escuelas técnicas, la comisión de padres de la escuela Nikola Tesla, realizó el sorteo de un bono contribución que fue lanzado para la compra de aires acondicionados. Con la venta de los bonos se pudo recaudar un total de 10 millones de pesos, que podrán cubrir los costos de cuatro aparatos de aires acondicionados que se sumarán a otros cuatro entregados a mitad de año. "Los alumnos sufren de mucho calor, estos aparatos teníamos pensado instalarlos en el nuevo edificio, pero con este sorpresivo retraso, no sabemos si colocarlos en la vieja casona" declaró Héctor Zapatiel.