Policiales

Jueza Makintach pidió "paz para su familia"

Definen hoy la destitución de la magistrada del caso Maradona.
Martes, 18 de noviembre de 2025 01:47
La jueza Julieta Makintach espera la determinación sobre su futuro laboral.
La jueza Julieta Makintach afirmó ayer que "necesita paz para su familia", en la antesala del veredicto que el Jurado de Enjuiciamiento dará a conocer hoy. La magistrada atraviesa las horas previas en un clima de fuerte expectativa y, según expresó, intenta resguardar a los suyos en medio de una situación institucional y personal que ya lleva varios meses.

Makintach dialogó brevemente con la Agencia Noticias Argentinas, aunque evitó confirmar si asistirá o no al Anexo del Senado bonaerense para escuchar la resolución. "No lo sé aún", respondió, dejando abierta la posibilidad de no presentarse físicamente en la audiencia.

El procedimiento está previsto para comenzar a las 10 en la sede de 7 y 49, en la ciudad de La Plata, donde los doce jurados deberán definir si corresponde la destitución de la magistrada o si continuará en su cargo. El desenlace será el punto culminante de un proceso que avanzó entre declaraciones, presentaciones y medidas disciplinarias.

En su conversación con NA, Makintach reiteró que "necesito paz para mí y mi familia ahora", frase con la que buscó sintetizar el desgaste emocional que acarrea el caso. Al mismo tiempo, se refirió a la denuncia por presunto testimonio agravado que presentó contra su colega Maximiliano Savarino y señaló: "Estoy esperando que me llamen a ratificar".

La jueza se encuentra actualmente suspendida de sus funciones, apartada también de la cátedra que dictaba en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, y está imputada en una causa penal que tramita en la UFI Nº 1 de San Isidro.

 

