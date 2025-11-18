Zdero y Weretilneck, dos apoyos más para el Presupuesto 2026

Los gobernadores de Chaco, Leandro Zdero, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, visitaron ayer Casa Rosada para reunirse con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, como parte de los contactos con las autoridades de las provincias para negociar el Presupuesto 2026 y las reformas del Gobierno para la segunda parte del mandato de Javier Milei.

Durante el encuentro, Zdero expresó su apoyo pleno al proyecto de Presupuesto y a la reforma laboral, al destacar la "importancia de avanzar sin dilaciones en las transformaciones que demanda el país".

Por su parte, la conversación con Weretilneck permitió "intercambiar agendas y prioridades y dio inicio a un camino de trabajo conjunto orientado a acompañar las reformas que serán enviadas al Congreso", indicaron fuentes oficiales.

Las autoridades "coincidieron en la necesidad de profundizar la cooperación Nación-Provincias para impulsar medidas que fortalezcan el desarrollo y la institucionalidad en todo el país", añadieron.

Zdero destacó que se "tiendan puentes entre el gobierno nacional y nuestra provincia. Queremos un país que salga, que crezca, que se desarrolle y, por supuesto, queremos una Argentina grande como un Chaco que también tenga esas oportunidades", sostuvo en declaraciones a Cadena 3.

"Cambio de matriz"

En simultáneo, informó a través de su cuenta de X detalles del intercambio para "potenciar los sectores productivos, industriales y privados, con una administración pública eficiente", expresó.

"Nuestro objetivo es seguir avanzando con el cambio de matriz para el Chaco, un eje fundamental de nuestra gestión. También tratamos la complejidad financiera que atraviesa el Chaco, y el enorme esfuerzo fiscal que venimos haciendo para atender las deudas heredadas. Un país con certidumbre, necesita de presupuesto y de reformas necesarias para crecer y desarrollarse", completó.

Obras e investigación

En tanto, Weretilneck entabló un nuevo encuentro con los interlocutores del Poder Ejecutivo luego de que la Justicia fallara en favor de la provincia para que Vialidad Nacional ejecutara reparaciones "inmediatas" en la Ruta Nacional 40, en el tramo entre Bariloche y El Bolsón.

A través de su cuenta de X, el gobernador rionegrino señaló que abordó con los funcionarios nacionales los proyectos que impulsa el Gobierno, a la vez que planteó una agenda federal para el desarrollo de su provincia, que incluye obras en las rutas nacionales: 22, 23, 151 y 40; las vías del Alto Valle para el Tren del Valle, fondos para el Invap y las obras de infraestructura para las universidades de su distrito.

$92 billones a prestaciones sociales

El Gobierno destinará 92 billones de pesos al pago de prestaciones sociales en el próximo año y que contemplan las jubilaciones, asignaciones familiares, el PAMI y las pensiones no contributarias, además de planes sociales, según se desprende del proyecto de Presupuesto 2026.

El Presupuesto 2026 contempla gastos totales por 148,1 billones de pesos, de los cuales el 62% se destinará a pagar las prestaciones sociales, donde se incluyen jubilaciones y pensiones, pensiones por discapacidad, asignaciones familiares y planes sociales.

Los recursos asignados a este área clave son administrados por las áreas que dependen del Ministerio de Capital Humano, que conduce la ministra Sandra Pettovello.

El Gobierno destinará 92,2 billones de pesos al pago de las prestaciones sociales, de donde el principal componente son las jubilaciones contributivas y no contributivas -71 billones de pesos, lo que equivale al 6,9% del PBI-.

Para las Asignaciones Familiares se destinarán 10,1 billones de pesos (1% del PBI), pero a diferencia de las jubilaciones, el Gobierno no quiere actualizar esos beneficios por inflación, según se estableció en el artículo 73 del Presupuesto.

El Gobierno aspira a aprobar la ley de leyes en las sesiones extraordinarias que se realizarán entre el 10 y el 31 de diciembre, y por eso motivo busca acuerdos con los gobernadores dialoguistas para asegurarse su sanción en el Congreso.

El esquema de tratamiento diseñado por La Libertad Avanza (LLA) es obtener dictamen en la Comisión de Presupuesto el 10 de diciembre y tratar esa iniciativa entre el 11 y 12 en la Cámara de Diputados, para luego convertir en ley esa iniciativa en el Senado antes de Navidad, para no sesionar entre las Fiestas, según fuentes legislativas.

Sectores de la oposición reclamaron mantener la movilidad de las Asignaciones Familiares, la Asignación Universal por Hijo, por Discapacidad y Asignación por Embarazo, que dependerán de los aumentos que otorgue en el futuro el Gobierno.