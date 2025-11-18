Incautaron más de 12 kg de cocaína dentro de un aire acondicionado en Aguas Blancas

Un sospechoso logró escapar luego de abandonar una caja de aire acondicionado que contenía más de 12 kilos de cocaína. El hecho ocurrió en la zona de Aguas Blancas, cuando efectivos de Gendarmería realizaban una patrulla a pie por un paso no habilitado.

El alerta llegó desde el sistema de vigilancia SITEVIF, que detectó a un hombre caminando con un bulto muy grande sobre sus espaldas. Cuando los gendarmes se acercaron para identificarlo, el individuo tiró la caja al suelo y corrió hacia la zona montuosa, donde logró perderse entre la vegetación.

Al revisar el artefacto abandonado, los efectivos hicieron un pequeño corte en la estructura y notaron, a través de la rejilla metálica del motor, varios paquetes envueltos en color amarillo. Con autorización de la Fiscalía Federal Descentralizada de Orán, abrieron la unidad externa del aire acondicionado.

Dentro del motor encontraron 13 paquetes rectangulares, que al ser analizados dieron positivo para cocaína. En total, la carga sumó 12 kilos 730 gramos. La Fiscalía ordenó el secuestro de la droga y el inicio de las actuaciones para avanzar en la investigación y dar con el responsable.