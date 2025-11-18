Clima en Salta: así estará la temperatura en la semana y durante los feriados del fin de semana largo

La temperatura en Salta volvió a superar los 30º y el "clima veraniego" ya se siente. Este martes hubo una máxima de 31,8º, a las 16, y el cielo estuvo despejado durante gran parte del día. ¿Cómo seguirá el tiempo de cara al fin de semana largo? Esto es lo que contó a El Tribuno el especialista en meteorología Edgardo Escobar.

"Para este miércoles se espera máxima de 30º, mientras que la mínima será de 14º. El cielo estará parcialmente nublado", sostuvo y agregó que las condiciones meteorológicas serán similares el jueves, aunque a la noche habrá una baja probabilidad de precipitaciones y tormentas.

Fin de semana de feriados

El viernes comenzará el fin de semana largo, teniendo en cuenta que esa jornada será día no laborable puente, mientras que el lunes 24 se conmemora el Día de la Soberanía Nacional (trasladado del jueves 20 de noviembre).

Habrá descenso en la máxima para el viernes y se espera que el pico sea de 23º, mientras que la mínima llegue a los 16º, con el cielo mayormente nublado con probables precipitaciones y tormentas. Atención a esta jornada porque puede estar ventoso "rotando al sector sur durante la mañana", explicó el especialista.

El sábado también será con valores de 23º de máxima y 14º de mínima y cielo parcial a mayormente nublado. "Hacia la tarde y noche habrá probables precipitaciones".

El domingo habrá temperaturas muy similares con 23º de máxima y 14º de mínima, el cielo mayormente nublado y probables precipitaciones.

Finalmente el lunes asecenderá nuevamente la temperatura: el promedio será de 27º la máxima y la mínima de 12º y cielo algo a parcialmente nublado.