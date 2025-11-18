Santiago Bausili: “La acumulación de reservas llegará con el éxito del programa"

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Basuili, sostuvo hoy que la acumulación de reservas “será consecuencia del éxito del programa”.

De esta forma, el titular de la entidad financiera afirmó que el objetivo del Gobierno es bajar la inflación y estabilizar el dólar, y que no avanzará en la compra de divisas si eso tiene como consecuencia una suba en el tipo de cambio, según lo averiguado por la agencia de noticia NA:

“La acumulación de reservas será consecuencia del éxito del programa, no su motor. Eso es lo que se observó en todos los programas de estabilización exitosos. Es una métrica del programa”, indicó Bausili en el Simposio Internacional de Economía, en el Hotel Alvear.

El funcionario enfatizó con que el objetivo de acumular reservas “no puede ser a cualquier costo, de manera que pueda poner en riesgo la estabilidad económica”.

En ese sentido, el titular del Central afirmó que la meta final del programa económico es “la flotación cambiaria con competencia de monedas” y señaló que desde el Gobierno priorizan “las restricciones de implementación sobre el principio de libertad, que se busca conseguir en el tiempo”.

Y manifestó que la siguiente etapa del programa será “promover un equilibrio monetario” que resulte en “la reducción de la inflación” y “mejorar el balance del Banco Central mediante la acumulación de reservas en su activo”.

“Son objetivos perfectamente compatibles. La clave está en la remonetización de la economía”, afianzó en el evento organizado por los Amigos de la Universidad de Tel Aviv en Argentina.

Y agregó: "Hasta que no cambie la estructura productiva del país, la acumulación de reservas se dará en un ciclo virtuoso de desarrollo, y no con un tipo de cambio artificialmente alto que refleja una economía deprimida".

En otro tramo, Bausili se mostró optimista con una baja del indicador del riesgo país, lo que le permitirá al Gobierno colocar deuda en moneda extranjera.

“Si el Tesoro recupera el acceso al mercado de capitales, el BCRA dejará de proveer las reservas para enfrentar los pagos, y la remonetización se reflejará en acumulación de reservas. Lo que no podemos hacer es forzar el ritmo”, insistió.