Pity Álvarez vuelve a los escenarios: a cuánto están las entradas y todos los detalles de su regreso

Cristian “Pity” Álvarez confirmó su regreso a los escenarios con un show anunciado para el 20 de diciembre próximo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y este martes salieron a la venta las entradas. En un video publicado en su cuenta de Instagram, Pity explicó que las fechas iniciales habían sido difíciles de concretar. Originalmente, había anunciado un show para el 5 y 6 de diciembre en Vélez, pero se topó con “unos problemitas que ya pasaron”.

Ante la falta de opciones en Buenos Aires, relató:“Si no nos dejan tocar en Capital ni en Provincia, por qué no lo hacemos en la mitad del país” —y por eso decidió ir a Córdoba.

Además, advirtió a sus seguidores sobre entradas falsas vinculadas al show frustrado en Vélez: pidió tener cuidado y anunció que muy pronto se informará cuál será la ticketera oficial para la fecha en el Kempes.

¿Por qué había dejado de tocar tanto tiempo?

La ausencia prolongada de Pity Álvarez se debe a una combinación de problemas personales, judiciales y de salud: en 2018 fue detenido por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, lo que marcó un quiebre en su carrera. El músico lo asesinó luego de una discusión en el barrio Samoré de Villa Lugano. Le disparó en la cabeza tras una discusión y se espera su juicio para evaluar su responsabilidad criminal.

Álvarez se encuentra en un proceso de rehabilitación por orden judicial, lidiando con problemas de salud que incluyen una adicción crónica, un pico de diabetes durante la pandemia y secuelas de fracturas de cadera y tibia tras un accidente en 2017.

Precios de las entradas

Se confirmó la venta de tickets para el recital en Córdoba y estos son los precios finales oficiales:

Platea Alta: $103.500

Campo: $115.000

Platea Baja: $149.500

Platea Baja Preferencial: $161.000

Este regreso representa un momento muy esperado por el público del rock nacional. Pity, figura clave con bandas como Viejas Locas e Intoxicados, vuelve tras años difíciles y en medio de idas y vueltas organizativas.

Por ahora, no se comunicaron todos los detalles: no está claro quién lo va a acompañar, cómo se organizará la puesta en escena ni cuánta duración tendrá el show.