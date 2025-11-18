Viviana Canosa accionaría legalmente contra Fabiola Yañez: “Se tirara encima”

La periodista Viviana Canosa iniciaría acciones legales contra la ex primera dama Fabiola Yañez, quien la señaló porque habría tenido insinuaciones subidas de tono hacia el ex presidente Alberto Fernández a quien, a su vez, Yañez acusó de haberle propisiado lesiones físicas.

"Faltaba que se le tirara encima”, había indicado recientemente Yañez en una entrevista con Ángel de Brito, por tanto, este mediodía, según supo y en base al comunicado que la conductora publicó en sus redes sociales, Canosa informó que tomará medidas en la justicia.

Sin mencionar nombres, la comunicadora apuntó: “Iniciaremos, en forma inmediata, acciones en sede civil por daños y perjuicios. Y estamos evaluando la interposición de una denuncia penal. Sus expresiones son absolutamente falaces y afectan mi buen nombre y honor”.

Durante el ida y vuelta con De Brito, Yañez sostuvo que el ex mandatario le “dijo que Viviana Canosa le había pedido ser la secretaría de comunicación y como él le dijo que no, Viviana Canosa se enojó y lo empezó a defenestrar".

Asimismo, la ex primera dama describió la relación previa entre ellos como "muy cercana, muy íntima, muy de hablar todo el tiempo, muy de verse todo el tiempo" y destacó: "Él nunca reconoció nada".tVi3ug

Sin embargo, ante la insistencia del conductor sobre si ella sospechaba que sí, Yañez respondió: "La gente lo dice, ella misma habló de eso".