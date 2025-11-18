PUBLICIDAD

20°
18 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Viviana Canosa
Fórmula 1
Gobierno nacional
casos de sífilis
Causa Vialidad
Orquesta sinfonica ucasal
Caso $Libra
Ley de ministerios
Premios Olimpia
Streaming
Espectáculos

Viviana Canosa accionaría legalmente contra Fabiola Yañez: “Se tirara encima”

La ex primera dama indicó recientemente que la conductora buscó tener un affaire con el ex presidente.
Martes, 18 de noviembre de 2025 18:56
 La periodista Viviana Canosa iniciaría acciones legales contra la ex primera dama Fabiola Yañez, quien la señaló porque habría tenido insinuaciones subidas de tono hacia el ex presidente Alberto Fernández a quien, a su vez, Yañez acusó de haberle propisiado lesiones físicas.

"Faltaba que se le tirara encima”, había indicado recientemente Yañez en una entrevista con Ángel de Brito, por tanto, este mediodía, según supo y en base al comunicado que la conductora publicó en sus redes sociales, Canosa informó que tomará medidas en la justicia.

Sin mencionar nombres, la comunicadora apuntó: “Iniciaremos, en forma inmediata, acciones en sede civil por daños y perjuicios. Y estamos evaluando la interposición de una denuncia penal. Sus expresiones son absolutamente falaces y afectan mi buen nombre y honor”.

Durante el ida y vuelta con De Brito, Yañez sostuvo que el ex mandatario le “dijo que Viviana Canosa le había pedido ser la secretaría de comunicación y como él le dijo que no, Viviana Canosa se enojó y lo empezó a defenestrar".

Asimismo, la ex primera dama describió la relación previa entre ellos como "muy cercana, muy íntima, muy de hablar todo el tiempo, muy de verse todo el tiempo" y destacó: "Él nunca reconoció nada".tVi3ug

Sin embargo, ante la insistencia del conductor sobre si ella sospechaba que sí, Yañez respondió: "La gente lo dice, ella misma habló de eso".

