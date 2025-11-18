El Gobierno digitalizó los trámites para importar y exportar armas, municiones y pólvora

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso la digitalización de las autorizaciones para importar y exportar armas, pólvora, explosivos, y otros materiales controlados.

La medida que simplifica el comercio exterior de los mencionados productos fue formalizada este martes mediante la Resolución General 5789/2025 publicada en el Boletín Oficial.

El organismo dispuso incorporar al Régimen Nacional de Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA) las autorizaciones de importación y exportación de mercaderías armamentísticas, centralizando los trámites por el canal digital.

Hasta el momento, el cumplimiento del proceso establecido para obtener el aval comercial se realizaba de manera presencial ante distintas dependencias. Con el cambio normativo, la totalidad del trámite quedará digitalizada bajo un único canal oficial.

De esta manera, ARCA busca brindar mayo eficiencia a los trámites que regulan el tráfico internacional de este tipo de mercaderías, conforme lo establecido en el Código Aduanero y las disposiciones de la ex Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).

La incorporación a las armas, municiones y pólvora a la VUCEA fue producto de un trabajo conjunto entre la Unidad Ejecutora Especial Temporaria del régimen y las distintas áreas de ARCA, que desarrollaron los mecanismos informáticos necesarios para este intercambio de información.

En el texto oficial, se detalló que los operadores de comercio exterior deberán observar el “Manual de Usuario Externo” que estará disponible en el micrositio de la VUCE en el sitio web oficial de la Agencia.tVi3ug

La nueva reglamentación entrará en vigencia a los 10 días hábiles contados a partir de su publicación en el Boletín Oficial, momento a partir del cual los trámites deberán canalizarse obligatoriamente por la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino.