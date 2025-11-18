Cuenta regresiva navideña: los precios en los súpers salteños

Faltan cinco semanas para la Navidad y en los supermercados y comercios de la ciudad ya se respira el clima previo: góndolas temáticas, stands recién armados y empleados acomodando mercadería mientras los salteños frenan delante de las primeras ofertas. Ayer, algunas personas recorrían los pasillos de pan dulces y budines, dudando si conviene comprar ahora o esperar. Como cada noviembre, los precios empiezan a moverse y muchos prefieren adelantarse a las subas clásicas de la época.

"En noviembre siempre arrancamos así, se va preparando todo para las fiestas", contó el encargado de un supermercado.

Las primeras comparaciones muestran un panorama muy desparejo. En pan dulces con frutas abrillantadas, de 400 gs, los precios van desde $2.490 el Buon Natale hasta $9.590 el Bagley. En el medio se ubican el Pamela a $2.599, el Musel a $4.599, el Valente a $4.749, el Bimbo a $4.990 y el Arcor a $7.990.

Las opciones especiales empujan aún más los valores: el Arcor de masa madre cuesta $9.600 y el panettone Bimbo Artesano trepa los $24.000, mientras que versiones rellenas con dulce de leche y chips de chocolate como el Cofler alcanzan los $9.112.

En los budines tradicionales, la dispersión también se siente: desde el Buon Natale de 170 gs a $890 hasta el Bagley de 215 gs a $4.849. Entre ellos quedan el Pamela $999, el Condesa 160 gs $1.169 y los tamaños superiores de Musel de 250 gs a $2.899 y el Arcor de 215 gs a $3.959.

Los arbolitos navideños de 150 cm. ya se encuentran en los supermercados y comercios, con precios que van desde los $35.000 hasta los $90.000, según el modelo y la decoración. Las luces LED pueden costar entre $10.500 y $26.000.

El comportamiento se repite en turrones y garrapiñadas. Un turrón Arcor de 80 gs cuesta $1.499, mientras que versiones mayores, como el Arcor de 280 gs o el crocante Georgalos de 150 gs, trepan a $3.000 y $3.195, respectivamente. Los turrones de maní con miel o frutas van de $1.665 a $2.465, y las garrapiñadas de 80 gs arrancan en $575 la Torroni y llegan a $1.659 la Arcor. El maní con chocolate Arcor cuesta entre $3.150 y $3.879, y las pasas de uva con chocolate oscilan entre $5.600 las Arcor y $6.899 las Cofler. El Mantecol de 111 gs se consigue entre $2.999 y $3.048.

"Si veo algo barato, lo llevo. Si no, vuelvo después", dijo una mujer comparando budines. Es que los salteños ya empiezan a elegir entre tradición y presupuesto, mientras los precios marcan la cuenta regresiva hacia las fiestas de fin de año.

Dulce tradición: los turrones y garrapiñadas ya ocupan su lugar en las góndolas.

En bebidas típicas también hay contrastes fuertes. Una sidra La Victoria vale $1.599 y otras marcas suben a $3.600, $4.600 e incluso $10.000 en presentaciones especiales. En Ananá Fizz, los precios se mueven entre $4.100 La Victoria y $5.300 la Real.

Los pan dulces de 400 gs, con frutas oscilan entre $2.490 y $24.000 según la marca y las versiones especiales. Los budines, de 170 a 250 gs, van de $890 a $4.849, mientras que los turrones y garrapiñadas tienen precios que van desde $575 .

Las cajas navideñas muestran otro abanico amplio. Van desde $14.900 la económica con 5 productos hasta $42.900 la etiqueta negra Premium con 12 productos, entre llos vino malbec y pistachos. Los precios varían según la cantidad de productos, marcas y el supermercado.

En decoración, las brechas también se agrandan. Un árbol de 150 cm. puede costar entre $35.000 y $90.000. Las luces LED van de $10.500 hasta $26.000. Las guirnaldas cuestan entre $2.099 y $4.199 y un set de 12 pelotas navideñas se ubica entre $8.500 y $10.499, según la marca, y el color.