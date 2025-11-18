PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
18 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Escándalo de corrupción en ANDIS
Senadores provinciales
Gremios docentes
Prófugo jujeño
Susto en Pichanal
Tarjeta de Crédito
Siniestro vial en Salta
Siniestro vial
Escándalo de corrupción en ANDIS
Senadores provinciales
Gremios docentes
Prófugo jujeño
Susto en Pichanal
Tarjeta de Crédito
Siniestro vial en Salta
Siniestro vial

DÓLAR OFICIAL

$1415.00

DÓLAR BLUE

$1435.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Tarjeta de Crédito

Una conocida tarjeta de crédito se va de Salta y deja más de 50 familias sin trabajo

La sucursal de Naranja X en Salta fue desmantelada en las últimas horas como parte del proceso de cierre definitivo de oficinas físicas en el país. Más de 50 empleados quedaron afuera de un día para el otro, sin liquidación, sin acompañamiento gremial y a semanas de las fiestas. “Estamos destruidos”, dijo una trabajadora con 22 años de antigüedad.
Martes, 18 de noviembre de 2025 07:44
La sucursal de Naranja X fue desmantelada en Salta: 50 familias se quedan sin sustento económico.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La decisión de cerrar la sucursal de Naranja X en Salta se hizo visible de forma abrupta: las oficinas comenzaron a ser desarmadas durante la jornada del lunes, confirmando el fin de la atención presencial de la financiera en la ciudad. Para decenas de familias salteñas, la escena significó mucho más que un cambio comercial: implicó la pérdida repentina de su fuente de trabajo.

Según confirmaron empleados en las redes sociales, más de 50 trabajadores quedaron desvinculados sin previo aviso y sin haber recibido la liquidación correspondiente, lo que generó una profunda preocupación en plena recta final del año. Solo uno de ellos continuaría ligado a la empresa, pero de manera remota.

El caso local forma parte de una avanzada más amplia: Naranja X viene ejecutando un plan de cierre de sucursales físicas en distintas provincias del país, como parte de su transformación hacia una plataforma financiera completamente digital. En los últimos meses se registraron cierres en Clorinda (Formosa), Zapala (Neuquén) y La Quiaca (Jujuy), donde los usuarios fueron derivados obligatoriamente a sedes ubicadas en las capitales provinciales.

Sin embargo, en Salta la situación adquiere una gravedad particular por el impacto directo en las familias trabajadoras y por la falta total de acompañamiento institucional. Empleados señalaron y coincidieron en que el gremio no se presentó, no respondió los llamados y no ofreció ninguna forma de contención.

Tengo 22 años de antigüedad y de un día para el otro nos dejan una carta de despido, sin liquidación, sin explicaciones. Estamos destruidos. Tenemos hijos, deudas, cuentas por pagar. Nadie nos atiende, nadie aparece del gremio”, sostuvo entre lágrimas una trabajadora que presenció el desmantelamiento de la sucursal a través de las redes sociales.

La indignación se profundiza porque muchos de los empleados cuentan con más de dos décadas de servicio, ingresaron a la empresa en los años de expansión de Tarjeta Naranja y confiaban en la estabilidad que históricamente ofrecía la compañía. Hoy, a menos de un mes de las fiestas, enfrentan el peor escenario: sin empleo, sin pago de indemnizaciones y sin información oficial clara sobre los pasos a seguir.

En los alrededores de la sucursal, la imagen de los muebles retirados, escritorios vacíos y cartelería apilada resume un proceso que, según los trabajadores, se manejó con total hermetismo. Algunos señalaron que se enteraron del cierre apenas horas antes de la desvinculación, mientras otros quedaron sin acceso a los sistemas internos sin explicación previa.

El impacto económico y emocional en Salta es inmediato: más de 50 familias quedaron sin ingreso de manera repentina y sin contención gremial por el momento. La incertidumbre sobre la liquidación, los aportes y los futuros trámites laborales se suma a la falta absoluta de comunicación por parte del gremio, un reclamo que crece con fuerza entre los afectados.

Mientras tanto, la empresa continúa ejecutando su estrategia de digitalización, pero en Salta el cierre dejó un saldo que trasciende lo tecnológico, en un contexto económico donde conseguir trabajo formal es cada vez más difícil.

La situación se encuentra en desarrollo y los empleados esperan respuestas urgentes para enfrentar un fin de año que, para ellos, se volvió completamente incierto.
 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD