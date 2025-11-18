PUBLICIDAD

20 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Ciberdelincuencia
ciclismo extremo
Hantavirus
Narcotráfico Salta-Jujuy
festival lgbtiq+
Alcohol al volante en Orán
Daniel Bettinelli
IPS
Inseguridad en Salta
Siniestro vial en Salta

Choque en cadena en avenida Paraguay dejó a un niño con un corte leve y demoras en hora pico

Un accidente registrado esta mañana sobre la Avenida Paraguay, a la altura del puente del río Arenales, involucró a tres vehículos, entre ellos un taxi. Un niño resultó con un corte en el labio, pero no hubo heridos de gravedad. La congestión en plena hora pico complicó la circulación.
Martes, 18 de noviembre de 2025 08:14
Un choque en cadena sucedió esta mañana en la Avenida Paraguay.
Un choque en cadena ocurrido pasada las 7.30 de este martes generó preocupación entre automovilistas en la Avenida Paraguay, una de las arterias más transitadas de la ciudad. El siniestro se produjo metros antes del puente del río Arenales, en sentido sur–norte, justo en el horario en que cientos de familias se dirigen a las escuelas y trabajadores se desplazan hacia sus lugares de empleo.

Según lo informado por testigos, en el hecho participaron tres automóviles, entre ellos un taxi. La colisión se dio en medio de un flujo vehicular muy cargado, donde cualquier distracción o frenada brusca puede desencadenar un impacto múltiple, como finalmente ocurrió.

Minutos después del choque, una ambulancia del SAMEC llegó para asistir a las personas involucradas. Si bien no hubo heridos de gravedad, un niño presentaba sangre en la boca producto del golpe que sufrió dentro de uno de los vehículos involucrados. Los profesionales constataron que se trataba de un corte leve en el labio, posiblemente ocasionado al impactar contra el asiento por no llevar puesto el cinturón de seguridad.

La madre del pequeño, visiblemente aliviada tras la atención médica, expresó: "Estamos todos bien. Fue solo un susto".

Los otros ocupantes de los vehículos también resultaron ilesos, aunque el episodio generó importantes demoras, ya que es un sector donde la circulación suele ser intensa y cualquier incidente afecta la fluidez del tránsito.

Personal policial trabajó en el lugar para ordenar el tránsito y retirar los autos involucrados. Se investigan las circunstancias que originaron la maniobra inicial que terminó en el choque en cadena.
 

