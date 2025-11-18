PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
18 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Escándalo de corrupción en ANDIS
Senadores provinciales
Gremios docentes
Prófugo jujeño
Susto en Pichanal
Tarjeta de Crédito
Siniestro vial en Salta
Siniestro vial
Escándalo de corrupción en ANDIS
Senadores provinciales
Gremios docentes
Prófugo jujeño
Susto en Pichanal
Tarjeta de Crédito
Siniestro vial en Salta
Siniestro vial

DÓLAR OFICIAL

$1415.00

DÓLAR BLUE

$1435.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Trágica mañana en Metán: un colectivo aplastó a un mecánico y chocaron la ambulancia que lo asistía

Los siniestros ocurrieron hace minutos sobe la ruta 9 yla ruta 34, en el acceso norte de la localidad. 
Martes, 18 de noviembre de 2025 08:51
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Una trágica mañana se vivó hace minutos en el ingreso norte de la localidad de Metán donde un operario falleció tratando de arreglar el eje de un colectivo de turismo, sobre la ruta 9 y la ruta 34. 

La ruta de la muerte, volvió a dejar víctimas fatales y siniestros incomprensibles. 

En el momento en que una ambulancia se detenía para realizar la asistencia al operario, una camioneta lo chocó y la sacó de la ruta. 

El colectivo de Fénix Turismo tuvo un desperfecto mecánico, lo que obligó a la unidad a bajar de la ruta y un operario se dispuso a arreglar en el eje, y por razones que se desconocen, el joven quedó atrapado por el colectivo, muriendo en el acto. 

Minutos después se presentó la ambulancia para realizar la asistencia, la unidad de emergencia paró - con todos los recaudos necesarios- sirena y luces encendidas, un  camioneta Toyota SW4, la impactó. 

En este caso no hubo ningún herido, pero la fuerza del impacto, movió por varios metros a la ambulancia. 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD