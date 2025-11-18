Trágica mañana en Metán: un colectivo aplastó a un mecánico y chocaron la ambulancia que lo asistía

Una trágica mañana se vivó hace minutos en el ingreso norte de la localidad de Metán donde un operario falleció tratando de arreglar el eje de un colectivo de turismo, sobre la ruta 9 y la ruta 34.

La ruta de la muerte, volvió a dejar víctimas fatales y siniestros incomprensibles.

En el momento en que una ambulancia se detenía para realizar la asistencia al operario, una camioneta lo chocó y la sacó de la ruta.

El colectivo de Fénix Turismo tuvo un desperfecto mecánico, lo que obligó a la unidad a bajar de la ruta y un operario se dispuso a arreglar en el eje, y por razones que se desconocen, el joven quedó atrapado por el colectivo, muriendo en el acto.

Minutos después se presentó la ambulancia para realizar la asistencia, la unidad de emergencia paró - con todos los recaudos necesarios- sirena y luces encendidas, un camioneta Toyota SW4, la impactó.

En este caso no hubo ningún herido, pero la fuerza del impacto, movió por varios metros a la ambulancia.