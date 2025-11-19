Puente Emprendedor, una oportunidad moderna para vender

Puente Emprendedor se prepara para abrir sus puertas el próximo 1 de diciembre en Leguizamón 474, de la ciudad de Salta, con una original propuesta para emprender en compañía, ahorrando tiempo y contando con todas las herramientas de comercialización disponibles. Esta iniciativa va de la mano de tres jóvenes mujeres que se asociaron para dar oportunidades modernas de emprendedurismo en Salta, a todo tipo de producciones. Ellas son Soledad Linares, contadora y financista; Belén Escalera, abogada y empresaria; y Alexis Calatayud, emprendedora en marketing y comunicación, comerciante de Gift Indumentaria.

El lema es "Tu marca, acompañada. Tu producto, visible. Tu oportunidad, hoy". Puente Emprendedor es un espacio físico y digital creado para que la marca de cualquier emprendedor, tenga más oportunidades, más visibilidad y un acompañamiento real en su crecimiento. Proponen facilitar el camino al proveer herramientas, mostrar la marca y trabajar todos los días para que el emprendedor tenga más posibilidades. "Somos tu puente: vos traés tu producto, nosotros acercamos el cliente", explicaron las socias.

Los productos diversos que se comercializarán en Puente Emprendedor, serán estratégicamente colocados en un espacio profesional para cada marca, en estantes, islas y percheros. El costo del espacio es accesible: 60 mil pesos cada módulo por mes con un descuento de 10% por pago de contado. Si el productor alquila tres módulos, el descuento es del 35%. La contratación mínima es por 3 meses.

En Puente, el marketing es el corazón del proyecto. Ofrece local físico, tienda online, Mercado Libre administrado por Puente: fotos, consultas y logística; WhatsApp comercial; redes sociales.

La gestión comercial de Puente Emprendedor es muy sencilla: Se aplica una retención del 20% del total de las ventas, por gestión, que incluye marketing, atención al cliente, administración, medios de pago, logística y mantenimiento que sostienen el funcionamiento del espacio. Esto permite ahorrar tiempo y dinero porque no exige la presencia de productor.

"El acompañamiento es integral, queremos que cada marca crezca, que tengan herramientas y oportunidades reales para comercializar. Hacemos el trabajo de atención al cliente, nos encargamos de todas las consultas, cambios y reclamos; de los reportes periódicos, no hay que preocuparse por el packaging porque usamos bolsas de Puente Emprendedor. El local está en pleno centro, con alto tránsito, visibilidad constante y además, abierto de lunes a lunes, que es más oportunidades de venta", detallaron.