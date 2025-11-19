Rosario de la Frontera: Un choque dañó una casilla de gas y generó riesgo de explosión en plena madrugada

La madrugada de este martes dejó momentos de tensión y preocupación en Rosario de la Frontera, luego de un grave siniestro vial registrado en la calle Las Carretas, donde un vehículo perdió el control y terminó impactando de lleno contra un pilar de luz y una casilla reguladora de gas natura*.

El fuerte choque, confirmado por fuentes que trabajaron en el lugar, provocó una importante fuga de gas, situación que obligó a activar de inmediato los protocolos de emergencia. Ante la amenaza concreta de una posible explosión, las autoridades desplegaron un operativo urgente y coordinado. Personal de Bomberos Voluntarios y efectivos de la Policía llegaron rápidamente para asegurar el área, cortar el tránsito y evacuar de manera preventiva a los vecinos más próximos al punto del impacto.

El sector afectado, especialmente el tramo comprendido entre las calles Gurruchaga y Victorino de la Plaza, permaneció totalmente cerrado por espacio de cuatro horas. El siniestro vial se dio a las 2.30 de la madrugada y los trabajos se extendieron por espacio de casi cuatro horas (hasta pasadas las 6 de la mañana) La prioridad de los equipos fue contener la fuga, ventilar la zona y mantener un perímetro de seguridad estricto para evitar cualquier aproximación de curiosos que pudiera poner vidas en riesgo.

Los técnicos trabajaron en el lugar adviertieron en todo momento sobre el “riesgo potencial de explosión” . "Temía por la vida de mi familia", dijo la joven que manejaba el vehículo y que perdio el control para darle de lleno a la casilla del gas. Una vez concluido el trabajo, la zona recuperó su normalidad y los vecinos por fin pudieron seguir tranquilos con sus vidas. "Realmente hay que felicitar a los Bomberos Voluntarios de Rosario de la Frontera por su gran profesionalismo. Hicieron un trabajo estupendo al igual que la Policía", resaltaron los vecinos de la ciudad Termal, según los medios locales.