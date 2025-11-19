Entradera en Embarcación: Redujeron a la ex senadora provincial Nora Cannuni y le robaron dólares y un millón de pesos

La calma nocturna se quebró alrededor de las cuatro de la mañana cuando la ex senadora provincial Nora Cannuni escuchó un ruido en la galería de su casa. Al salir del dormitorio, se encontró con tres encapuchados vestidos completamente de negro, quienes la redujeron de inmediato y le impidieron cerrar la puerta.

El perro de la familia intentó defenderla, pero los intrusos lo golpearon con un hierro y lo encerraron en la cocina. “Me ataron las manos y los pies, me mantuvieron boca abajo y uno de ellos me pisaba la espalda”, relató Cannun, esposa del ex intendente de esa localidad salteña, Alfrendo Llaya, fallecido hace poco más de dos años.

Robo parcial y una frase inquietante

Los delincuentes exigían “plata y dólares”. La ex senadora entregó entre 600 dólares y alrededor de un millón de pesos en efectivo, según relató. Sin embargo, parte del dinero quedó en la vivienda. Ese detalle, sumado a la frase repetida por el principal agresor -“vos sos la picarita”- la hacen sospechar que el episodio no buscaba solamente un botín. “Si venían por plata se llevaban todo. Para mí fue un mensaje”, afirmó.

Los ladrones también le rompieron el teléfono, al creer que había llegado a avisar a alguien antes del ingreso.

Luego de revolver dormitorios y revisar una vieja caja fuerte, huyeron alrededor de las 4.20. Cannuni logró desatarse sola y llegó a la comisaría a las 4.30 para realizar la denuncia.

La ex senadora reveló que este asalto se suma a una serie de episodios extraños que comenzaron en mayo a los que unumeró uno por uno:

* Intento de ingreso por el portón del molino.

* Sabotaje de cámaras y corte de cables.

* Robo de su teléfono en una noche en la que se despertó descompuesta.

* Más de siete denuncias por robos en el colegio donde trabaja, incluida la sustracción de una bomba hace una semana.

“Desde mayo no paro de hacer denuncias. Siento que hay una persecución y que esto es personal”, expresó.

La investigación: cámaras, huellas y una camioneta

Personal de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Salta analizó imágenes que muestran una camioneta con patente visible, además de posibles huellas dactilares levantadas en el lugar. Aunque los delincuentes ocultaban su rostro, Cannuni reconoció una tonada anteña, similar a la de personas de Metán o Rosario de la Frontera.

La ex senadora presenta moretones producto del forcejeo, pero no sufrió lesiones graves. Su perro sigue asustado y permanece a su lado. La familia la acompañó durante todo el día.

“Gracias a Dios pude mantener la calma. No tengo miedo, pero quiero que esta vez haya una respuesta”, dijo.

Exige avances

Cannuni reclamó que, a diferencia de episodios anteriores, esta investigación avance con celeridad. “Con todo lo que pasó desde mayo, ya es demasiado. Necesitamos que esto se aclare”, señaló. La causa sigue en manos de la Policía, que trabaja sobre los elementos obtenidos para dar pronto con los tres delincuentes encapuchados.

Fuente Cristina Carrazán (Corresponsal de El Tribuno) y UVC Canal 10 de Embarcación