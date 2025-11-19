VIDEO. Expo Técnica 2025: más de 250 estudiantes mostraron su talento e innovación en Rosario de Lerma

La Expo Técnica 2025 se realizó este jueves en el Centro Municipal de Convenciones de Rosario de Lerma, donde más de 250 estudiantes y docentes de escuelas técnicas de toda la provincia presentaron proyectos vinculados al agro, la electromecánica, la construcción, la tecnología en alimentos, la informática, la química y otras especialidades. La jornada se consolidó como un espacio para mostrar el trabajo formativo y productivo que se desarrolla en las aulas salteñas.

Foto: Javier Rueda

El acto de apertura contó con la presencia de la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore, y del intendente de Rosario de Lerma, Sergio Ramos, junto a autoridades provinciales, municipales, gremiales, legislativas y representantes del sector empresarial.

Durante su intervención, Fiore destacó el nivel de preparación de los estudiantes técnicos y el impacto de sus proyectos: “Nuestros alumnos son motivo de orgullo. Son el presente de Salta”, afirmó.

Foto: Javier Rueda

Reunió trabajos vinculados a las necesidades de cada comunidad

La muestra, organizada por la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional con financiamiento del INET, reunió trabajos que reflejan la identidad productiva de Salta y la vinculación de los estudiantes con las necesidades de sus comunidades, desde desarrollos agroindustriales hasta propuestas artesanales y soluciones tecnológicas aplicadas.

Los estudiantes pudieron interactuar con empresas locales y con instituciones de educación superior, generando contactos y oportunidades para su futuro profesional.

El intendente Ramos expresó su satisfacción por recibir el evento: “Para nosotros la Educación es una prioridad. Es un orgullo celebrar el ingenio y la creatividad de estudiantes de toda la provincia”, sostuvo durante la apertura.

Foto: Javier Rueda

También participaron el subsecretario de Educación y Trabajo, Diego López Morillo; el subsecretario de Diseño Curricular e Innovación Pedagógica, Julio Corimayo; el director general de Educación Técnica, Víctor Guerra; la directora general de Nivel Primario, Rosa Saldaña; y el director general de Nivel Superior, Carlos Delgado.