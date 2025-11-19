Condenan a ocho años y medio de prisión a un hombre que abusó de la nieta de su pareja

La Justicia salteña condenó a ocho años y seis meses de prisión efectiva a un hombre acusado de abusar sexualmente de la nieta de su pareja, una adolescente que convivía con él y su abuela al momento de los hechos. El fallo fue dictado por la jueza Victoria Montoya Quiroga, en el marco de un juicio realizado en la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual.

El acusado fue hallado culpable de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la guarda y convivencia con una menor de 18 años, y de coacción, en concurso real. Durante el debate, la fiscal penal interina Celina Morales Torino representó al Ministerio Público Fiscal y sostuvo que la posición de cuidado que el hombre ejercía sobre la menor agravó la situación.

La madre de la adolescente denunció

La investigación se inició el 8 de agosto, tras la denuncia de la madre de la adolescente. A partir de ese momento, la Fiscalía reunió pruebas que respaldaron el relato de la víctima. En su declaración por Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), la joven contó que los abusos se repitieron al menos cuatro o cinco veces entre 2018 y 2020, mientras ella vivía en la casa de su abuela. También describió que el hombre la mantenía amenazada.

Los informes psicológicos y los testimonios presentados durante el juicio permitieron acreditar los hechos, motivo por el cual el tribunal impuso la pena de cumplimiento efectivo.