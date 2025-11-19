VIDEO. Prisión perpetua para los asesinos de los hermanos Suárez de Coronel Moldes

La Justicia de Salta condenó a prisión perpetua a Michel Jesús Suárez (27) y José María Enrique Chávez Herrera (24) por el homicidio de los hermanos Roberto y Néstor Suárez, ocurrido el 16 de febrero de 2024 en la finca La Unión, en Coronel Moldes.

Según el fallo del juez Eduardo Raúl Sángari, ambos fueron considerados coautores del ataque que terminó con la vida de los dos hombres, quienes vivían solos y tenían serias limitaciones de salud. La sentencia incluyó la unificación de una condena previa que pesaba sobre Suárez, lo que también derivó en prisión perpetua.

Las pericias y testimonios reunidos durante el juicio reconstruyeron las últimas horas de las víctimas. Los imputados habían llegado a la propiedad para almorzar y, después de la comida, les exigieron dinero que -suponían- estaba guardado en una caja fuerte. Ante la negativa, los agredieron con armas blancas en zonas vitales.

El caso se activó cuando la policía fue alertada por un vehículo abandonado y la ausencia prolongada de los hermanos. Cuando llegaron a la finca, encontraron los cuerpos sin vida de Roberto y Néstor.

Pese a que las defensas intentaron reducir la calificación a homicidio en ocasión de robo o participación secundaria, el tribunal consideró probado que el ataque fue planificado y ejecutado con alevosía. Ambos condenados fueron trasladados a la Unidad Carcelaria 1.