VIDEO. Maité, la pequeña bailarina salteña que necesita ayuda para cumplir su sueño, estudiar ballet en Nueva York

A sus 11 años, la salteña Maité Canabide recibió una noticia que podría cambiarle la vida: fue seleccionada para estudiar en la Vassiliev Academy of Classical Ballet, una de las instituciones de danza más reconocidas de Nueva York. La propia academia le otorgó una beca del 70% para participar de un curso intensivo de verano entre el 6 y el 24 de julio de 2026, pero para concretarlo, su familia necesita ayuda.

Maité estudia danza clásica desde los 6 años, y obtuvo esta oportunidad tras presentarse en el certamen “Danza Encuentro”, donde profesores internacionales la vieron bailar y decidieron premiarla con la beca. “Yo pensé que solo se la había ganado una compañera. Cuando me entregaron el papel y leí que era para Nueva York, no lo podía creer”, contó emocionada.

Su papá, Ricardo Canabide, explicó que si bien la academia cubre gran parte de la matrícula -unos 3150 dólares- ellos deben afrontar el monto restante, además de los pasajes, el alojamiento y los gastos básicos de los 18 días que dura el curso. “Haciendo una evaluación en pesos, necesitamos cerca de 6 millones. Para nosotros es muy costoso, pero este sueño es demasiado importante para ella”, señaló.

Un viaje que puede cambiarlo todo

La beca no es solo un curso: si Maité cumple con las expectativas de los maestros, podría ser seleccionada para quedarse estudiando en la academia, que en ese caso se haría cargo del 100% de los costos. “Es una posibilidad única. Por eso queremos que viaje y viva la experiencia”, detalló su padre.

Maité no estaría sola: su maestra, Emilia Martearena, se ofreció a acompañarla durante toda la estadía. Además, la niña estudia inglés desde hace unos años, lo que facilitará su desenvolvimiento en la ciudad. El instituto donde cursa también colaboró con descuentos para el trámite de la visa.

Fechas, gastos y urgencias

La familia ya tuvo que pagar parte de la reserva del cupo y en enero deberá completar el resto. Para entonces también necesitan tener asegurados los pasajes y el hospedaje, exigencia formal de la academia.

“Nosotros trabajamos, pero esto es muy costoso. Lo que pedimos es que la gente que pueda colaborar lo haga. Maité se sacrifica mucho por la danza, es muy responsable, una nena que vive para esto”, expresó su papá, orgulloso de verla crecer en el mundo del ballet.

Cómo ayudar

Para quienes deseen colaborar, la familia habilitó el alias maite.canabide, a nombre de la niña. Todo lo recaudado se destinará al viaje, los pasajes y la estadía en Nueva York.

“Es talento salteño, puro y auténtico. Esta oportunidad no la tiene cualquiera. Estamos muy agradecidos por la difusión, porque solo así podemos llegar a más personas”, cerró Ricardo.