Los Simpson mataron a un querido personaje: enterate de quién se trata

La longeva serie animada "Los Simpson" volvió a sorprender a sus fanáticos al "matar" a otro personaje recurrente de Springfield en su actual temporada 37.

El hecho ocurrió en el episodio "Sashes to Sashes", emitido el pasado 16 de noviembre. La fallecida es Alice Glick, la histórica organista de la Primera Iglesia de Springfield, quien se desplomó sobre el instrumento en plena interpretación durante los minutos iniciales del capítulo.

A diferencia de lo ocurrido con Marge Simpson al final de la temporada 36, donde se mostró su muerte en un futuro lejano, la partida de Glick parece ser definitiva en la línea de tiempo actual.

El co-productor ejecutivo de la serie, Tim Long, confirmó la noticia a Entertainment Weekly: "En un sentido, Alice la organista vivirá por siempre a través de su hermosa música", declaró, para luego sentenciar: "Pero en otro sentido más importante, sí, está muerta como un clavo".

Alice Glick era conocida por sus apariciones secundarias, siendo recordada especialmente por una escena icónica en el episodio de la temporada 7, "Bart vende su alma".