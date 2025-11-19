PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
28°
19 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Coronel Moldes
Expo Técnica
Abuso sexual contra una menor
Cristina Kirchner
Causa Andis
Papa León XIV
Miguel Angel Russo
Los Simpson
Microtráfico
Coronel Moldes
Expo Técnica
Abuso sexual contra una menor
Cristina Kirchner
Causa Andis
Papa León XIV
Miguel Angel Russo
Los Simpson
Microtráfico

DÓLAR OFICIAL

$1430.00

DÓLAR BLUE

$1430.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

Los Simpson mataron a un querido personaje: enterate de quién se trata

A diferencia de lo ocurrido con Marge Simpson al final de la temporada 36, donde se mostró su muerte en un futuro lejano, la partida de este poersonaje parece ser definitiva en la línea de tiempo actual.
Miércoles, 19 de noviembre de 2025 17:57
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La longeva serie animada "Los Simpson" volvió a sorprender a sus fanáticos al "matar" a otro personaje recurrente de Springfield en su actual temporada 37.

El hecho ocurrió en el episodio "Sashes to Sashes", emitido el pasado 16 de noviembre. La fallecida es Alice Glick, la histórica organista de la Primera Iglesia de Springfield, quien se desplomó sobre el instrumento en plena interpretación durante los minutos iniciales del capítulo.

A diferencia de lo ocurrido con Marge Simpson al final de la temporada 36, donde se mostró su muerte en un futuro lejano, la partida de Glick parece ser definitiva en la línea de tiempo actual.

El co-productor ejecutivo de la serie, Tim Long, confirmó la noticia a Entertainment Weekly: "En un sentido, Alice la organista vivirá por siempre a través de su hermosa música", declaró, para luego sentenciar: "Pero en otro sentido más importante, sí, está muerta como un clavo".

Alice Glick era conocida por sus apariciones secundarias, siendo recordada especialmente por una escena icónica en el episodio de la temporada 7, "Bart vende su alma".

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD