Google lanza el modelo de IA Gemini 3

Google anunció el lanzamiento de Gemini 3, su modelo de Inteligencia Artificial (IA) más reciente y avanzado.

La compañía señaló que Gemini 3 es “el mejor modelo del mundo para la comprensión multimodal” y su sistema más potente hasta la fecha en capacidades agentivas y de vibe coding, de acuerdo con la información difundida por la agencia Xinhua.

Según Google, el modelo ofrece visualizaciones más avanzadas y una interacción más profunda, sustentadas en capacidades de razonamiento de última generación demostradas en los principales indicadores de la industria de la IA.

“Gemini 3 es nuestro modelo más inteligente, que reúne todas las capacidades de Gemini para que puedas dar vida a cualquier idea”, afirmó Sundar Pichai, director ejecutivo de Google y Alphabet, en un comunicado.

Señaló además que Gemini 3 “es mucho mejor para comprender el contexto y la intención detrás de tu solicitud, de modo que obtengas lo que necesitas con menos indicaciones”.

Google también presentó el martes Gemini 3 Deep Think, un modo de razonamiento mejorado diseñado para ampliar aún más el rendimiento del modelo. La compañía indicó que la función se ofrecerá primero a los evaluadores de seguridad antes de implementarse para los suscriptores de Google AI Ultra.