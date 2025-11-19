PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
28°
19 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Coronel Moldes
Expo Técnica
Abuso sexual contra una menor
Cristina Kirchner
Causa Andis
Papa León XIV
Miguel Angel Russo
Los Simpson
Microtráfico
Coronel Moldes
Expo Técnica
Abuso sexual contra una menor
Cristina Kirchner
Causa Andis
Papa León XIV
Miguel Angel Russo
Los Simpson
Microtráfico

DÓLAR OFICIAL

$1430.00

DÓLAR BLUE

$1430.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Tecnología

Google lanza el modelo de IA Gemini 3

Se trata de su modelo de Inteligencia Artificial (IA) más reciente y avanzado.
Miércoles, 19 de noviembre de 2025 18:11
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Google anunció el lanzamiento de Gemini 3, su modelo de Inteligencia Artificial (IA) más reciente y avanzado.

La compañía señaló que Gemini 3 es “el mejor modelo del mundo para la comprensión multimodal” y su sistema más potente hasta la fecha en capacidades agentivas y de vibe coding, de acuerdo con la información difundida por la agencia Xinhua.

Según Google, el modelo ofrece visualizaciones más avanzadas y una interacción más profunda, sustentadas en capacidades de razonamiento de última generación demostradas en los principales indicadores de la industria de la IA.

“Gemini 3 es nuestro modelo más inteligente, que reúne todas las capacidades de Gemini para que puedas dar vida a cualquier idea”, afirmó Sundar Pichai, director ejecutivo de Google y Alphabet, en un comunicado.

Señaló además que Gemini 3 “es mucho mejor para comprender el contexto y la intención detrás de tu solicitud, de modo que obtengas lo que necesitas con menos indicaciones”.

Google también presentó el martes Gemini 3 Deep Think, un modo de razonamiento mejorado diseñado para ampliar aún más el rendimiento del modelo. La compañía indicó que la función se ofrecerá primero a los evaluadores de seguridad antes de implementarse para los suscriptores de Google AI Ultra. 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD