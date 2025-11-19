Clima en Salta: feriados, fin de semana largo y una inestabilidad que será protagonista

El calor volvió a sentirse con fuerza en la ciudad de Salta, donde la temperatura trepó este miércoles a 32,6°C a las 16, marcando una tarde sofocante. Aunque se mantiene la probabilidad de precipitaciones y tormentas, las chances son bajas, según explicó el meteorólogo Edgardo Escobar en diálogo con El Tribuno.

Escobar detalló que este jueves las condiciones serán similares: ambiente cálido, cielo variable y una baja posibilidad de lluvias y tormentas durante la noche. Sin embargo, el escenario cambiará notablemente con la llegada del fin de semana largo.

Fin de semana extra largo

A partir del viernes, que será un día no laborable puente, comenzará un fin de semana extra largo que se extenderá hasta el lunes 24, jornada en la que se conmemora el Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20 de noviembre).

Viernes: descenso de temperatura y viento sur

Para el viernes se espera un marcado descenso en la temperatura máxima, que rondará los 23°C, con una mínima de 16°C. El cielo estará mayormente nublado y aumentarán las probabilidades de precipitaciones y tormentas.

Escobar advirtió además que será un día para estar atentos al viento, que rotará al sector sur durante la mañana, lo que podría aportar inestabilidad y sensación térmica más baja.

Sábado: nublado e inestable

El sábado se mantendrá el ambiente fresco, con 23°C de máxima y 14°C de mínima. El cielo estará de parcial a mayormente nublado, y hacia la tarde y noche podría registrarse un nuevo aumento en la probabilidad de precipitaciones.

Domingo: continúan las mismas condiciones

El domingo no mostrará grandes variaciones: se esperan 23°C de máxima y 14°C de mínima, con un panorama dominado por el cielo mayormente nublado y probables lluvias durante la jornada.

Lunes: vuelve el calor

Finalmente, el lunes 24, día clave del feriado largo, la temperatura volverá a recuperarse. La máxima ascenderá a 27°C y la mínima será de 12°C, con un cielo algo a parcialmente nublado, lo que anticipa un cierre del fin de semana más agradable y con menos chances de precipitaciones.