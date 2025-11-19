Prisión preventiva a 9 acusados de integrar una organización por venta de drogas y que estaría vinculada a una muerte

La Justicia ordenó la prisión preventiva de nueve personas acusadas de integrar una presunta organización delictiva dedicada a la comercialización de estupefacientes y que estaría vinculada a la muerte de una joven de 25 años. La medida fue dispuesta ante los riesgos procesales de fuga y posible entorpecimiento de la investigación, dada la gravedad del hecho. En tanto, uno de los imputados continuará el proceso bajo arresto domiciliario.

Según la acusación, un hombre de 26 años enfrenta cargos por facilitación de estupefacientes a título gratuito, facilitación de lugar para consumo, homicidio culposo, coacción y comercialización de estupefacientes agravada por participación de tres o más personas en forma organizada, todo en concurso real.

Otro imputado, de 29 años, fue acusado de facilitación de estupefacientes a título gratuito, facilitación de lugar para consumo y homicidio culposo, también en concurso real.

Los otros ocho acusados, de entre 20 y 49 años, fueron imputados como coautores del delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de tres o más personas en forma organizada.

La muerte de una mujer en Villa Primavera

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal integrada por los fiscales María Luján Sodero Calvet y Santiago López Soto, conformada para esclarecer el hecho ocurrido el 29 de septiembre. Ese día, una joven de 25 años fue trasladada al centro de salud de Villa Primavera, en la ciudad de Salta, por personas con las que habría estado reunida. Días después, la mujer falleció.

Durante las primeras diligencias, los fiscales determinaron que la víctima se encontraba en situación de vulnerabilidad debido a su consumo problemático de sustancias. Además, establecieron que había participado de una reunión con varias personas, quienes presuntamente le habrían facilitado estupefacientes, lo que habría derivado en su descompensación y posterior fallecimiento.

En el marco de tareas coordinadas con otras Fiscalías, la Unidad Fiscal avanzó sobre la presunta red dedicada a la venta de drogas. A partir de esta línea investigativa, se identificó a los sospechosos como posibles integrantes de una estructura organizada de comercialización de estupefacientes.

Con el apoyo de personal especializado de UFINAR, UDEC, UDIS, UGAP, la Unidad Especial de Investigación del CIF, y efectivos del GOPAR, Infantería y Policía Federal Argentina, se realizaron múltiples allanamientos en distintos barrios de la capital salteña. Durante los procedimientos se secuestraron más de tres kilos de pasta base, marihuana, dinero en efectivo, teléfonos celulares, una máquina contadora de billetes, motocicletas, vehículos y diversos elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de sustancias.

La investigación continúa para determinar con precisión el rol de cada uno de los imputados y su responsabilidad en los hechos.

