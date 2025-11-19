El 9 de Julio comienza a vibrar con el Campeonato de Boxeo de los Barrios

Con gran expectativa se espera el debut del Campeonato de los Barrios de Boxeo con la participación de más de un centenar de púgiles salteños que buscarán la gloria pensando en una carrera profesional que muestre a Salta como una potencia de los cuadriláteros.

De esta manera, este viernes a partir de las 22 en las instalaciones del club "9 de Julio" (Urquiza 1024), los primeros exponentes se enfrentarán en lo que promete un gran marco de público.

Cabe destacar que los primeros púgiles comprenden una tanda de los 14 a los 16 años, mientras que habrá otra de los 16 a los 18 y una tercera de los 18 a los 23, probablemente.



Según destacó el reconocido promotor nacional de la FAB y organizador, Lorenzo Tapia, "el viernes va a haber 11 peleas masculinas y femeninas, para dar inicio al torneo".

"La próxima semana habrá otro festival de los puños y después será el 5 de diciembre y el 12 de diciembre, respectivamente, con otro chicos", destacó.

Además, Tapia señaló que en enero habrá dos choques más, para entrar en un "parate vacacional" y continuar en marzo de 2026 con las finales.

Un poco de historia

Cabe destacar que la primera vez que se hizo el Campeonato de Boxeo de los Barrios en nuestra provincia fue en julio de 1952, o sea, hace ya 73 años.

Un año después se llevaron a cabo 3 campeonatos.

En la década de los 60 se hicieron otros 6 campeonatos, en donde salieron campeones como Juan José Brizuela y Víctor Cárdenas, los dos del "9 de Julio"

A partir de allí pasó a la órbita del Salta Club.

La grilla del viernes