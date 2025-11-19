PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
32°
19 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Cayó la banda del Paisanito en Orán
Narcotráfico en Salta
Rosario de la Frontera
Siniestro vial y escape de gas
Una madrugada de terror
Adolescente desaparecido
Especial
Coronel Moldes
Cayó la banda del Paisanito en Orán
Narcotráfico en Salta
Rosario de la Frontera
Siniestro vial y escape de gas
Una madrugada de terror
Adolescente desaparecido
Especial
Coronel Moldes

DÓLAR OFICIAL

$1430.00

DÓLAR BLUE

$1435.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Decomiso de carne

Detectan carne en mal estado lista para la venta en una carnicería

Efectivos de la Policía Rural y Ambiental de Las Lajitas decomisaron 45 kilos de carne vacuna que no cumplían con las condiciones mínimas para el consumo humano. Un comerciante fue infraccionado y tomó intervención la Fiscalía Penal zonal.
Miércoles, 19 de noviembre de 2025 06:48
La Policía Rura y Ambiental decomisó 45 kilos de carne en mal estado, lista para venderse en una carnicería de Las Lajitas.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La mañana de controles rutinarios en Las Lajitas terminó con un procedimiento clave para la seguridad alimentaria local. Personal de la Policía Rural y Ambiental inspeccionó una carnicería de la zona y detectó que parte de la mercadería exhibida no cumplía con los requisitos básicos para el consumo humano.

Según informó la fuerza, los uniformados realizaban recorridos preventivos por distintos comercios cuando observaron irregularidades en la conservación de los productos. Tras la verificación correspondiente, se constató que la carne no reunía las condiciones sanitarias exigidas, por lo que se procedió al secuestro y decomiso de 45 kilos de carne vacuna.

El responsable del local, un hombre de 46 años, fue infraccionado por infringir el artículo 201 del Código Penal, que sanciona la tenencia o comercialización de alimentos en condiciones no aptas.

La Fiscalía Penal zonal tomó intervención para continuar con las actuaciones y determinar las responsabilidades correspondientes.

Este tipo de operativo de control permanente que realiza la Policía Rural, son para prevenir riesgos sanitarios, garantizar la trazabilidad de los productos cárnicos y resguardar la salud de los consumidores.
 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD