Detectan carne en mal estado lista para la venta en una carnicería

La mañana de controles rutinarios en Las Lajitas terminó con un procedimiento clave para la seguridad alimentaria local. Personal de la Policía Rural y Ambiental inspeccionó una carnicería de la zona y detectó que parte de la mercadería exhibida no cumplía con los requisitos básicos para el consumo humano.

Según informó la fuerza, los uniformados realizaban recorridos preventivos por distintos comercios cuando observaron irregularidades en la conservación de los productos. Tras la verificación correspondiente, se constató que la carne no reunía las condiciones sanitarias exigidas, por lo que se procedió al secuestro y decomiso de 45 kilos de carne vacuna.

El responsable del local, un hombre de 46 años, fue infraccionado por infringir el artículo 201 del Código Penal, que sanciona la tenencia o comercialización de alimentos en condiciones no aptas.

La Fiscalía Penal zonal tomó intervención para continuar con las actuaciones y determinar las responsabilidades correspondientes.

Este tipo de operativo de control permanente que realiza la Policía Rural, son para prevenir riesgos sanitarios, garantizar la trazabilidad de los productos cárnicos y resguardar la salud de los consumidores.

