PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
32°
19 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Cayó la banda del Paisanito en Orán
Narcotráfico en Salta
Rosario de la Frontera
Siniestro vial y escape de gas
Una madrugada de terror
Adolescente desaparecido
Especial
Coronel Moldes
Cayó la banda del Paisanito en Orán
Narcotráfico en Salta
Rosario de la Frontera
Siniestro vial y escape de gas
Una madrugada de terror
Adolescente desaparecido
Especial
Coronel Moldes

DÓLAR OFICIAL

$1430.00

DÓLAR BLUE

$1435.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Búsqueda de personas en Salta

Búsqueda en marcha por Alejandra Lara Marine, la joven desaparecida en Atocha III

La Policía de Salta activó el Protocolo Provincial de Búsqueda de Personas para localizar a Alejandra Lara Marine, de 21 años, quien se ausentó de su hogar en barrio Atocha III el  16 de noviembre. La investigación está a cargo de la Fiscalía Penal de San Lorenzo.
Miércoles, 19 de noviembre de 2025 07:09
Ella es Alejandra Lara Marine, la joven de 21 años que está desaparecida.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Policía de Salta mantiene un amplio despliegue para dar con el paradero de Alejandra Lara Marine, la joven de 21 años cuya familia denunció su desaparición el 16 de noviembre en la Comisaría 10 La Lonja, perteneciente al Distrito de Prevención 1 de Capital. A partir de esa denuncia se puso en marcha el Protocolo Provincial de Búsqueda de Personas, que coordina el trabajo de diferentes divisiones policiales bajo directivas de la Fiscalía Penal de San Lorenzo.

Según informaron fuentes oficiales, Alejandra se ausentó de su domicilio en barrio Atocha III y desde entonces no regresó ni mantuvo contacto con sus allegados, lo que motivó la activación inmediata de los mecanismos de rastreo y localización.

La joven es de contextura delgada, mide 1,50 metros de estatura y fue vista por última vez con una remera negra, pantalón corto de jean, zapatillas negras y un piercing en la boca. Estos datos fueron confirmados por su familia y difundidos a la comunidad para facilitar su identificación.

Las áreas operativas y de investigación de la Policía desplegaron recorridos, entrevistas y tareas de análisis para reconstruir los últimos movimientos de Alejandra. El protocolo también incluye la colaboración de unidades especiales y la difusión de su imagen en los canales oficiales.

Las autoridades solicitaron a la población que cualquier dato que pueda aportar a su localización sea comunicado de inmediato al Sistema de Emergencias 911, manteniendo la reserva de identidad de quienes colaboren.

La investigación continúa activa y no se descarta ninguna línea de trabajo.


 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD