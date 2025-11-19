Búsqueda en marcha por Alejandra Lara Marine, la joven desaparecida en Atocha III

La Policía de Salta mantiene un amplio despliegue para dar con el paradero de Alejandra Lara Marine, la joven de 21 años cuya familia denunció su desaparición el 16 de noviembre en la Comisaría 10 La Lonja, perteneciente al Distrito de Prevención 1 de Capital. A partir de esa denuncia se puso en marcha el Protocolo Provincial de Búsqueda de Personas, que coordina el trabajo de diferentes divisiones policiales bajo directivas de la Fiscalía Penal de San Lorenzo.

Según informaron fuentes oficiales, Alejandra se ausentó de su domicilio en barrio Atocha III y desde entonces no regresó ni mantuvo contacto con sus allegados, lo que motivó la activación inmediata de los mecanismos de rastreo y localización.

La joven es de contextura delgada, mide 1,50 metros de estatura y fue vista por última vez con una remera negra, pantalón corto de jean, zapatillas negras y un piercing en la boca. Estos datos fueron confirmados por su familia y difundidos a la comunidad para facilitar su identificación.

Las áreas operativas y de investigación de la Policía desplegaron recorridos, entrevistas y tareas de análisis para reconstruir los últimos movimientos de Alejandra. El protocolo también incluye la colaboración de unidades especiales y la difusión de su imagen en los canales oficiales.

Las autoridades solicitaron a la población que cualquier dato que pueda aportar a su localización sea comunicado de inmediato al Sistema de Emergencias 911, manteniendo la reserva de identidad de quienes colaboren.

La investigación continúa activa y no se descarta ninguna línea de trabajo.