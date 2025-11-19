PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
32°
19 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Cayó la banda del Paisanito en Orán
Narcotráfico en Salta
Rosario de la Frontera
Siniestro vial y escape de gas
Una madrugada de terror
Adolescente desaparecido
Especial
Coronel Moldes
Cayó la banda del Paisanito en Orán
Narcotráfico en Salta
Rosario de la Frontera
Siniestro vial y escape de gas
Una madrugada de terror
Adolescente desaparecido
Especial
Coronel Moldes

DÓLAR OFICIAL

$1430.00

DÓLAR BLUE

$1435.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Narcotráfico en Salta

Detienen a dos salteños en Tucumán con más de seis kilos de marihuana ocultos en un parlante y adheridos al cuerpo

Dos hombres de San Ramón de la Nueva Orán fueron detenidos en Tucumán cuando Gendarmería Nacional descubrió que trasladaban más de 6 kilos de marihuana escondidos en un parlante modificado y también adosados al cuerpo. Ambos viajaban en un colectivo tipo tour de compras rumbo a Mendoza.
Miércoles, 19 de noviembre de 2025 08:54
Dos salteños oriundos de la Ciudad de Orán fueron detenidos en Tucumán con más de 6 kilos de marihuana.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Lo que parecía un viaje más en un ómnibus modalidad tour de compras terminó en un operativo de alto impacto sobre la Ruta Nacional 38, donde efectivos del Escuadrón Núcleo “Aguilares” detectaron un cargamento de marihuana disimulado con métodos caseros pero sofisticados. Dos hombres, ambos oriundos de Orán, quedaron detenidos tras el hallazgo.

El procedimiento se inició cuando los gendarmes inspeccionaban el sector de asientos 29 y 30 y encontraron un parlante que llamaba la atención por su peso inusual y un fuerte olor a cannabis, lo que motivó una revisión más profunda. Al identificar a los propietarios del equipo, los efectivos advirtieron un detalle que terminó siendo clave: uno de los hombres vestía ropa de invierno pese a las altas temperaturas de la jornada.

Ante las sospechas, y con intervención del Juzgado Federal N.º 1 de Tucumán, los uniformados trasladaron el procedimiento hacia la Unidad para realizar una requisa completa. Allí confirmaron que uno de los pasajeros transportaba 12 planchas envueltas en nylon, todas adheridas desde el abdomen hasta las piernas. Cada una contenía marihuana compactada.

La otra parte del cargamento estaba oculta dentro del parlante. Al abrirlo, los gendarmes hallaron seis paquetes adicionales cuidadosamente acomodados dentro de la estructura.

Las pruebas Narcotest ratificaron que se trataba de cannabis sativa, alcanzando un peso total de 6 kilos 375 gramos.

El magistrado ordenó inmediatamente el secuestrado de la droga, el decomiso de los teléfonos celulares de los acusados y la detención de ambos, quienes quedaron imputados por infringir la Ley 23.737 de estupefacientes.
 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD