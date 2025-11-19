Rosario de la Frontera: Un tractor municipal se partió al medio y el chofer se salvó de milagro

La mañana transcurría con normalidad en una zona de trabajo cercana al camino a Termas cuando un tractor municipal se detuvo de manera abrupta. En ese mismo instante, la estructura cedió y el vehículo quedó separado en dos bloques. El operario que lo conducía salió ileso, un desenlace improbable considerando la magnitud del daño.

El episodio, registrado en Rosario de la Frontera, no involucró otros vehículos ni condiciones climáticas adversas. La falla ocurrió sin señales previas y en un tramo donde el tractor circulaba a baja velocidad. El quiebre expuso el chasis, que quedó retorcido, y dejó a la vista la separación total entre la ubicación del conductor y el motor.

Las imágenes -rápidamente replicadas en grupos de WhatsApp- muestran un deterioro que no responde a un golpe o impacto externo. La máquina, un modelo Fiat con más de una década de uso intensivo, venía prestando servicios en distintos frentes municipales.

Desde el Ejecutivo local confirmaron que inició un análisis técnico para identificar la causa. Entre las hipótesis mencionadas se encuentran fatiga de material, sobrecarga puntual (aunque esta vez el chofer iba solo) o mantenimiento deficiente, aunque ninguna será considerada definitiva hasta completar el peritaje mecánico.

El tractor era uno de los más antiguos del parque automotor municipal. La investigación determinará si la rotura fue consecuencia de un deterioro progresivo o si existió algún factor puntual que aceleró el colapso estructural.