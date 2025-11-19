PUBLICIDAD

Cayó la banda del Paisanito en Orán
Narcotráfico en Salta
Rosario de la Frontera
Siniestro vial y escape de gas
Una madrugada de terror
Adolescente desaparecido
Especial
Coronel Moldes
Rosario de la Frontera

Rosario de la Frontera: Un tractor municipal se partió al medio y el chofer se salvó de milagro

Un tractor, de los mas antiguos de la flota municipal, quedó literalmente dividido en dos mientras se dirigía a hacia las termas. El chofer resultó ileso, y el gobierno local inició una evaluación técnica para establecer si el quiebre se originó por fallas estructurales, uso extendido o mantenimiento deficiente.
Miércoles, 19 de noviembre de 2025 09:35
Una grúa sube a un camión parte de la estructura del tractor que se partió literalmente en dos.
La mañana transcurría con normalidad en una zona de trabajo cercana al camino a Termas cuando un tractor municipal se detuvo de manera abrupta. En ese mismo instante, la estructura cedió y el vehículo quedó separado en dos bloques. El operario que lo conducía salió ileso, un desenlace improbable considerando la magnitud del daño.

El episodio, registrado en Rosario de la Frontera, no involucró otros vehículos ni condiciones climáticas adversas. La falla ocurrió sin señales previas y en un tramo donde el tractor circulaba a baja velocidad. El quiebre expuso el chasis, que quedó retorcido, y dejó a la vista la separación total entre la ubicación del conductor y el motor.

Las imágenes -rápidamente replicadas en grupos de WhatsApp- muestran un deterioro que no responde a un golpe o impacto externo. La máquina, un modelo Fiat con más de una década de uso intensivo, venía prestando servicios en distintos frentes municipales.

Desde el Ejecutivo local confirmaron que inició un análisis técnico para identificar la causa. Entre las hipótesis mencionadas se encuentran fatiga de material, sobrecarga puntual (aunque esta vez el chofer iba solo) o mantenimiento deficiente, aunque ninguna será considerada definitiva hasta completar el peritaje mecánico. 

El tractor era uno de los más antiguos del parque automotor municipal.  La investigación determinará si la rotura fue consecuencia de un deterioro progresivo o si existió algún factor puntual que aceleró el colapso estructural.

