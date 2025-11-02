A CFK: "Lastimás un proyecto de presidente"

El ex presidente Alberto Fernández sostuvo que "algún día" va a contar "cómo fueron las cosas" con la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y consideró que "pretender echarle la culpa" al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por la derrota electoral es "complicado". Advirtió que hacerlo "lastima un proyecto de presidente".

En una entrevista radial, Fernández reconoció que el peronismo atraviesa una etapa compleja y consideró que "pretender buscar culpables no ayuda a sostener la unidad". Señaló que al movimiento político le cuesta conectar con la sociedad y que "nos cuesta comprender la demanda; nadie se salva; no estamos logrando interpelar".

El ex mandatario también defendió a los intendentes: "Son grandes funcionarios cuando se los convoca. Hay que dejar de maltratarlos, no son soldaditos sino dirigentes políticos". Asimismo, llamó a una renovación generacional dentro del peronismo: "Debe aparecer una generación de reemplazo, entre los reemplazados estoy yo. El peronismo necesita una nueva juventud con autonomía de lo que vivimos los últimos 20 años".

Sobre su relación con la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Alberto aclaró: "Nunca reconocí a Cristina como jefa política, el único jefe político que tuve fue Néstor. Nunca fui desleal; la lealtad también está en decirle que está equivocada".

Consultado sobre la futura candidatura de Kicillof, dijo que "para que Axel pueda ser presidente, tiene que hacer un buen gobierno, y lo está haciendo, pero necesita diputados, senadores y una fuerza unida para poder gobernar". Fernández también repasó su gestión y la política nacional: "Fuimos el gobierno con menor desocupación en democracia. Lamento mucho no haber podido contener la inflación". Sobre el FMI, sostuvo que "endeudarse con el Fondo es mala idea, pero mucho peor hacerlo con el Tesoro".