El Gobierno remarca su nuevo perfil. "No va a haber nada más federal que esta etapa, donde vamos a discutir todas las leyes con las provincias y el Congreso", aseguró ayer Manuel Adorni, quien hasta ahora es el vocero presidencial pero mañana será designado como Jefe de Gabinete, cargo que asumirá, según sus palabras, el miércoles próximo.

Adorni remarcó que el nuevo período de gestión que se inició tras el triunfo de la oficialista La Libertad Avanza del domingo 26 estará marcado por la búsqueda de consensos con los gobernadores y con la oposición dialoguista para avanzar con los llamados cambios "de segunda generación". Se refería a las reformas laboral, tributaria y del Código Penal.

"Todos los ministros, ahora yo en mi carácter de jefe de Gabinete, tenemos la instrucción del presidente (Javier Milei) de llevar adelante esas reformas, que se hagan realidad y seguir cambiando a la Argentina", afirmó ayer durante una entrevista en Radio Mitre.

Los tres proyectos, que el Gobierno tiene pensado enviar al Congreso luego de la renovación de sus integrantes, esto es, después del 10 de diciembre, "deben darse de manera urgente" fue el pedido del Presidente porque, sostuvo Adorni, son determinantes para el crecimiento del país.

"La modernización laboral es imprescindible y no va a haber nada más federal que esta etapa del Gobierno, donde vamos a discutir todas las leyes con las provincias y el Congreso, dejando los personalismos y las cuestiones partidarias ", insistió.

Respecto de la reunión con los gobernadores, el próximo jefe de Gabinete la calificó de "esperanzadora para todos los argentinos" porque "se los notó con ganas de colaborar".

"Vamos a entregar los borradores (de las reformas) a todos los involucrados… para empezar a trabajar con los gobernadores y, a partir de allí, sacar las conclusiones", sostuvo.

"Reunión de amigos"

Adorni contó que la reciente reunión entre el presidente Milei y el exmandatario Mauricio Macri en la Quinta de Olivos tuvo "carácter de amigos" y que el jefe de Estado lo puso "al tanto de la buena predisposición" que notó entre los gobernadores durante el último encuentro en Casa Rosada.

"En general las reuniones de Milei y Macri tienen carácter de una reunión de amigos. El Presidente lo puso en autos de los detalles de la reunión con los gobernadores del jueves, lo puso al tanto de la buena predisposición que notó todo el Gabinete escuchando a los gobernadores en pos de las reformas", destacó Adorni sobre la charla duró una hora y 45 minutos.