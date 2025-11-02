PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
19°
2 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Cambios de gabinete nacional
seguridad en la frontera con Bolivia
Especial
Ministro de Economía Roberto Dib Ashur
relatos de salta
Colectivo LGBTIQ+
Gobierno nacional
Cambios de gabinete nacional
seguridad en la frontera con Bolivia
Especial
Ministro de Economía Roberto Dib Ashur
relatos de salta
Colectivo LGBTIQ+
Gobierno nacional

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1445.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Tres salteños detenidos en un operativo en Santiago

Entre los apresados se encuentra un exgendarme señalado como líder del grupo, que operaba en la zona limítrofe con apoyo logístico.
Domingo, 02 de noviembre de 2025 00:44
El operativo en Agua Amarga, Santiago del Estero.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un operativo policial en el norte santiagueño culminó con la detención de al menos tres salteños y el secuestro de 45 ladrillos de cocaína —más de 47 kilos— en un procedimiento que derivó en una persecución, rastrillajes y múltiples allanamientos. La investigación apunta a una organización narco con ramificaciones regionales y un exgendarme como presunto líder.

El despliegue se desencadenó en la madrugada del sábado, en la localidad de Agua Amarga, departamento Pellegrini, cuando personal policial advirtió el paso de tres camionetas a alta velocidad. La maniobra sospechosa activó un alerta a los puestos de control de la zona y dio inicio a una persecución que se extendió hasta El Mojón, donde los vehículos finalmente fueron interceptados.

Al identificar a los ocupantes, los efectivos detuvieron a nueve personas, entre ellos un exgendarme identificado como Zalazar, señalado como el presunto cabecilla. Los aprehendidos —la mayoría con domicilio en Salta— fueron identificados como Zalazar, Condori, Cuenca, Ruiz, Urzagaste, Cifre, Paredes, Guzmán, dos personas de apellido Ríos y dos de apellido Salvatierra.

Declaraciones

Fuentes policiales señalaron que, al ser interrogados, los detenidos mostraron un fuerte nerviosismo y confesaron haber dejado a tres cómplices en una zona montuosa con un cargamento de droga. Con intervención de la Justicia Federal, se montó un intenso rastrillaje con apoyo de unidades K-9 y scanner portátil, logrando ubicar a uno de los prófugos, quien guió a la policía hasta los bultos escondidos entre la vegetación. Allí se hallaron los 45 ladrillos de cocaína, con un peso superior a los 47 kilos, valuados en varios millones de pesos.

Mientras continuaba el operativo, los agentes interceptaron una cuarta camioneta, conducida por una mujer que habría intentado auxiliar a los fugados. Más tarde se detuvo a otra conductora en la misma zona, que también quedó involucrada en la causa.

Además de la droga, la policía secuestró cuatro camionetas —entre ellas una Toyota y una VW Amarok equipadas con antenas Starlink—, una motocicleta de alta cilindrada, 14 teléfonos celulares y $1.394.800 en efectivo.

Fuentes de la investigación indicaron que los vehículos con antenas satelitales y el despliegue operativo sugieren una logística sofisticada y un nivel de planificación superior al habitual en grupos dedicados al transporte de estupefacientes.

La causa federal

La causa quedó en manos de la Justicia Federal, que ordenó el alojamiento de los detenidos. El caso es considerado uno de los golpes más significativos al narcotráfico en la frontera norte de Santiago del Estero en los últimos tiempos y abre una línea de investigación sobre la posible conexión de la banda con redes criminales que operan entre Salta, la frontera con Bolivia y el NOA.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD