En medio de la reestructuración del Gabinete, Javier Milei vuelve a Estados Unidos y se reencontrará con Trump

En medio de la reestructuración del Gabinete, el presidente Javier Milei volverá esta semana a Estados Unidos para participar del America Business Forum, una cumbre de líderes de líderes mundiales que se celebra en la ciudad costera de Miami, de la que formarán parte su par Donald Trump, la premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado y hasta el astro del fútbol argentino Lionel Messi.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, el próximo miércoles, el mandatario le tomará juramento al flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en Casa Rosada, en horas del mediodía, y luego partirá pasadas las 15 en lo que configurará su viaje número 14 a Estados Unidos.

El evento tendrá lugar en el Kaseya Center, estadio del equipo de la NBA de los Miami Heat, y será conducido por Bret Baier, presentador de la cadena Fox News.

De acuerdo al comunicado que difundió el America Business Forum, la lista completa de oradores confirmados incluye a Trump; Milei; Machado; Messi; Eric Schmidt, ex CEO y presidente de Google; Rafael Nadal, leyenda del tenis mundial; Jamie Dimon, presidente y CEO de JPMorgan Chase; Will Smith, actor; Ken Griffin, fundador y CEO de Citadel; Gianni Infantino, presidente de la FIFA; Stefano Domenicali, presidente y CEO de Fórmula 1, y Adam Neumann, cofundador de Flow.

Por estas horas, la Casa Rosada trabaja en la lista de reuniones que el mandatario protagonizará, aunque descartan la posibilidad de que vuelva a concretar un intercambio informal con el republicano Donald Trump debido a las complicaciones en la agenda de ambos.

El viaje se da en un contexto de cambios para el Poder Ejecutivo que cerró la semana con la renuncia de Guillermo Francos por “los persistentes trascendidos” sobre su futuro, y el posterior anuncio de la sustitución de Adorni, y del ministro del Interior, Lisandro Catalán, cargo que aún permanece vacante.

Antes de irse, el mandatario deberá clarificar el lugar ocupará el asesor presidencial, Santiago Caputo, en la administración, ante el creciente pedido de los propios para que abandone las sombras y desembarque formalmente en el equipo que rodea al mandatario. Por estas horas, persisten las negociaciones, y no hay precisiones respecto al futuro del consultor.