PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
27°
2 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Día de los Muertos
Amenazas y denuncia
#CARTONAZO #GANADORES #SALTA
Estafas en Salta
Día de los Muertos
Día de la Santos Difuntos
Campeonato de enduro
Estudiantes
Día de los Muertos
Amenazas y denuncia
#CARTONAZO #GANADORES #SALTA
Estafas en Salta
Día de los Muertos
Día de la Santos Difuntos
Campeonato de enduro
Estudiantes

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1445.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Las familias salteñas reciben a sus difuntos para almorzar en su mesa

El Tribuno disfrutó el almuerzo con la familia Camino, oriundos de Santa Victoria Oeste, pero que rescatan las viejas tradiciones de la Puna salteña.
Domingo, 02 de noviembre de 2025 13:10
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Con coplas reciben los andinos a los difuntos familiares en las mesas de sus casas. Se sientan a comer, comparten los alimentos, las bebidas y todo lo que al familia fallecido le gustaba en vida. Al mediodía se irán a los cementerios y al regreso comenzarán a repartir todas las ofrendas que estaban en la mesa.

Notas Relacionadas

La familia Camino, recibió a El Tribuno en su vivienda de barrio Autódromo. Una casa de barrio en donde la energía primera se siente, un clima de tenue, con muchas sombras, no triste ni tenebroso; sino más bien de respeto a los familiares que ya no están en esta vida. Luego todo irá cambiando.

 

"Qué linda es la palma

que está en el palmar

más linda es el alma

que se va a salvar"

 

Los hermanos de Asunción Camino están juntos desde hace varios días para esta fecha clave en la Chakana en donde la vida de los vivos se juntan con las de los muertos. Dos planos superpuestos en donde el entendimiento occidental casi no lo puede comprender.

Un comedor acondicionado para recibir a los muertos, una mesa contra la pared en donde hay panes con formas de animales, de cruces, de escaleras y comidas exquisitas dispuestas para los familiares difuntos. Pero también hay de todo lo que le gustaban a los que se fueron. Hay hojas de coca, mucha chicha, empanadas fritas, locro, un chancho horneado, piezas enteras de quesos de vaca y cabra, chocolates, budines de navidad, latas de conservas, frutas, gaseosas y todo regado con pochoclos.

En ese comedor, sin luz artificial y con las ventanas semicerradas durante toda la mañana se cantaron coplas en un tono constante, calmado e invariable.

 

"Ángel de mi Guarda

nunca permitáis 

que viva ni muera

en pecado mortal".

 

A las tradiciones las trajeron desde Santa Victoria Oeste, del paraje San Marcos, cerca de Nazareno. Todos los hermanos Camino conservan las viejas tradiciones ancestrales de recibir la visita de los santos difuntos.

"Todas las coplas que cantamos puede decirse que son tristes. Esto es desde Semana Santa hasta hoy. Ahora nos vamos al cementerio a despedirnos de nuestros familiares muertos, a agradecer por este tiempo compartido y luego volvemos a repartir las ofrendas. A partir de la tarde las coplas van a cambiar de tono, de ritmo y de temáticas. Ahora comenzamos la parte más feliz del año, que se extenderá hasta el Carnaval. Se fueron las quenas y vienen los erkes", dijo Luisa Camino.

 

 

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD