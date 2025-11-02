Metán vibró el Campeonato de Enduro

Metán volvió a convertirse en epicentro del motociclismo nacional al recibir este domingo la Gran Final del Campeonato Argentino de Enduro 2025, con la Copa GASGAS como gran atractivo del fin de semana. La competencia reunió a los mejores pilotos del país en un circuito natural que combinó velocidad, destreza y resistencia, bajo un clima de fiesta y emoción.

Desde las primeras horas de la mañana, el Cementerio San Antonio de Padua se llenó de público, equipos y vehículos, mientras los motores comenzaron a rugir entre el polvo y el verde de los cerros metanenses. La ciudad volvió a demostrar su capacidad organizativa y su pasión por el deporte motor, consolidándose como una de las sedes más importantes del enduro argentino.

Una jornada a pura adrenalina

Más de 200 competidores pasaron por el exigente trazado local, que combinó zonas de bosque, tierra suelta, curvas cerradas y desniveles naturales, desafiando tanto la técnica de los pilotos como la resistencia de sus máquinas.

“El bosque me desconcertó, allá todo es más plano y con piedra, pero me gustó el circuito”, comentó un corredor neuquino, destacando la variedad del terreno y la dificultad del recorrido.

El público acompañó con entusiasmo durante toda la jornada, alentando a los competidores desde distintos sectores del circuito, mientras las familias se ubicaban con reposeras, banderas y cámaras para no perderse ningún detalle.

Los mejores del país en la elite del enduro

En la categoría Senior, la más competitiva del certamen, se definieron los campeonatos nacionales absolutos con la participación de 20 pilotos profesionales. Entre ellos estuvieron los grandes protagonistas del año: Diego Llanos (La Rioja), quien llegó como líder del torneo, Leonardo Trombini (Mendoza) y Juan Cruz Martínez (San Juan), entre otros.

La categoría Junior A, antesala de la elite, también tuvo un cierre vibrante. Allí, Agustín Tula (Catamarca) llegó como líder y se mantuvo firme en la pelea por el título, consolidándose como una de las grandes promesas del motociclismo argentino.