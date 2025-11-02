Gimnasia de Jujuy no logró hacer la épica en Madryn y quedó afuera: así serán los cruces

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Gimnasia de Jujuy no pudo concretar la épica en el sur del país y perdió ante Deportivo Madryn por 1 a 0 (el global fue 4 a 0), después de una serie cargada de polémicas con supuestas denuncias y un claro beneficio hacia el club de Chubut.

Además, Estudiantes de Caseros le ganó a Tristán Suárez 1 a 0, el pincha pasó y ya están todos los semifinalistas: Estudiantes de Río Cuarto (eliminó a Gimnasia y Tiro); Deportivo Morón (dejó en el camino a Atlanta) y Deportivo Madryn.

Así serán los cruces de semifinales

Deportivo Morón vs. Deportivo Madryn (definen en el sur del país)

Estudiantes de Caseros vs. Estudiantes de Río Cuarto (definen en Córdoba)