Gimnasia de Jujuy no logró hacer la épica en Madryn y quedó afuera: así serán los cruces

Gimnasia de Jujuy no pudo concretar la épica en el sur del país y perdió ante Deportivo Madryn por 1 a 0 (el global fue 4 a 0), después de una serie cargada de polémicas con supuestas denuncias y un claro beneficio hacia el club de Chubut.
Además, Estudiantes de Caseros le ganó a Tristán Suárez 1 a 0, el pincha pasó y ya están todos los semifinalistas: Estudiantes de Río Cuarto (eliminó a Gimnasia y Tiro); Deportivo Morón (dejó en el camino a Atlanta) y Deportivo Madryn.
Así serán los cruces de semifinales
Deportivo Morón vs. Deportivo Madryn (definen en el sur del país)
Estudiantes de Caseros vs. Estudiantes de Río Cuarto (definen en Córdoba)