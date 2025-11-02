PUBLICIDAD

Primera Nacional
Primera Nacional
Falta de Compromiso
Gimena Accardi
Sabrina Rojas
FINANCIAL TIMES
Diego Santilli
Ciclo de Cine los martes
Top Race
Liga Profesional de Fútbol
Deportes

Gimnasia de Jujuy no logró hacer la épica en Madryn y quedó afuera: así serán los cruces

Estudiantes de Caseros le ganó a Tristán Suárez 1 a 0 y se convirtió en el último clasificado.
Domingo, 02 de noviembre de 2025 18:18
Gimnasia de Jujuy no pudo concretar la épica en el sur del país y perdió ante Deportivo Madryn por 1 a 0 (el global fue 4 a 0), después de una serie cargada de polémicas con supuestas denuncias y un claro beneficio hacia el club de Chubut. 

Además, Estudiantes de Caseros le ganó a Tristán Suárez 1 a 0, el pincha pasó y ya están todos los semifinalistas: Estudiantes de Río Cuarto (eliminó a Gimnasia y Tiro); Deportivo Morón (dejó en el camino a Atlanta) y Deportivo Madryn.

Así serán los cruces de semifinales

Deportivo Morón vs. Deportivo Madryn (definen en el sur del país)

Estudiantes de Caseros vs. Estudiantes de Río Cuarto (definen en Córdoba)

