Gimena Accardi reapareció en redes y levantó la temperatura en Instagram

A dos meses de haber firmado el divorcio con Nicolás Vázquez, Gimena Accardi reapareció en las redes con una serie de fotos que dejaron sin aliento a sus seguidores.

La actriz, que atraviesa una nueva etapa personal, compartió imágenes del rodaje del videoclip de “Forastero”, la reciente canción de Lisandro Skar.

Con un look canchero compuesto por un top blanco, short de jean y botas texanas de cuero, Gimena se mostró más libre y empoderada que nunca. Sus fans llenaron la publicación de elogios y no faltaron los comentarios que destacaron lo bien que le sienta la soltería.

Tras su mediática separación de Vázquez, y luego de admitir que le había sido infiel, Accardi atravesó semanas difíciles, especialmente por los rumores que la vinculaban con el actor Andrés Gil, pareja de su amiga, Candela Vetrano. Sin embargo, con el paso del tiempo las especulaciones se disiparon y la actriz volvió a enfocarse en su carrera.

Mientras tanto, Nico Vázquez empezó a rehacer su vida y comenzó un romance con Dai Fernández, su compañera en la obra Rocky. Lejos de generar conflicto, Gimena se mostró comprensiva y hasta elogió la nueva relación.